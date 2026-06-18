Una de las tiendas deportivas del Gran Vía de Vigo cambia su imagen: "Más moderna y funcional"

Uno de los espacios deportivos del Centro Comercial Gran Vía de Vigo ha renovado su imagen tras semanas de obras. Se trata de Sprinter, firma de moda deportiva, calzado y equipamiento para la práctica del deporte y que se ubica en la planta dos de la superficie comercial.

La nueva imagen de la tienda está "alineada", dicen desde el Gran Vía, con el concepto de la marca Sprinter. Tras la actuación de reforma el diseño es "más actual" y la distribución "optimizada". Lo anterior, para lograr una experiencia de compra "mejorada" y "pensada para que los clientes encuentren de forma más cómoda e intuitiva todo lo que necesitan para su práctica deportiva".

La renovación incorpora además una mayor especialización en determinadas categorías, destacando especialmente la ampliación de la gama de productos de atletismo Pro.

De este modo, los aficionados al deporte podrán acceder a una oferta más amplia de calzado técnico, textil y accesorios orientados tanto al entrenamiento como a la competición.

Tienda Sprinter de Vigo.

En definitiva, los clientes podrán seguir encontrando en la tienda una amplia selección de productos de las principales marcas deportivas, así como las colecciones propias de Sprinter, dirigidas tanto a deportistas habituales como a quienes buscan incorporar el estilo sport a su día a día.

La renovada tienda ya se encuentra abierta al público en su ubicación habitual de la Planta 2, lista para recibir a los clientes "en un espacio más moderno, funcional y preparado para ofrecer una mejor experiencia de compra".