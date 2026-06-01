El comercio de Tui (Pontevedra) abrirá todos los días de la semana durante cinco años más

Tui ha conseguido la renovación, por cinco años más, de su declaración como zona de gran afluencia turística, condición que le facilita al comercio total libertad de horarios y apertura. Así lo ha publicado el Diario Oficial de Galicia este lunes en base a la resolución de la Consellería de Emprego.

Tui recibió inicialmente esta consideración en el año 2012 y fue renovada en 2020, tal y como recoge Europa Press. Ahora, la Xunta vuelve a autorizar que el comercio de la localidad abra todos los días del año, incluidos domingos y festivos, de 10:00 horas a 22:00 horas.

Según recoge la resolución, la oferta de alojamiento turístico en Tui se ha duplicado con respecto a 2012, año en el que entró en vigor la resolución inicial, sobre todo, motivada por el crecimiento de albergues y viviendas de uso turístico. Según el INE, esta zona registró en 2025 cerca de 650.000 noches en establecimientos hoteleros, lo que supone un 8% más que el año anterior y algo más del doble que el dato de 2012.

Por otro lado, el Camino Portugués, que pasa por esta localidad, "experimentó un crecimiento sostenido en estos últimos años, pasando de registrar cerca de 26.000 compostelas en 2012 a más de 72.000 en 2019, y poco más de 100.000 en 2025", recoge la resolución. Tui, además, se sitúa como cuarto punto de salida más importante del Camino de Santiago.

En cuanto al empleo, el número de afiliaciones a la Seguridad Social de personas residentes es de 6.723 en marzo de 2026, cifra que supera un 10,9% la de diciembre de 2019. Buena parte de las mismas -un 67%- corresponden al turismo y al comercio.

"A la vista de lo expuesto, se acredita que se mantienen, e incluso se refuerzan en algún ámbito concreto, los hechos que motivaron en su día la declaración del Ayuntamiento de Tui como zona de gran afluencia turística", apunta la resolución. La autorización tendrá una vigencia de cinco años prorrogables si se mantienen las causas.