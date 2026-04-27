¿Qué supermercados y centros comerciales abren en Vigo este festivo 1 de mayo? La lista completa

Este viernes es festivo en todo el país por el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada que conmemora la lucha histórica del movimiento obrero por la conquista de derechos laborales dignos.

El 1 de mayo es un día festivo nacional, retribuido y no recuperable, que se suma al calendario laboral de Galicia con otros festivos de carácter nacional como los próximos de la Asunción de la Virgen María, la Fiesta Nacional de España, el Día de la Inmaculada Concepción o Navidad.

¿Qué supermercados abren en Vigo el 1 de mayo?

Según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los comercios gallegos podrán abrir durante 10 domingos y festivos en 2026.

Seguro que muchos se están preguntando si este festivo 1 de mayo abrirán las puertas los supermercados. Lo cierto es que la mayoría de los establecimientos permanecerán cerrados, salvo algunos formatos exprés o tiendas abiertas 24 horas. La actividad comercial vuelve a la normalidad el 2 de mayo.

Mercadona, Gadis y Lidl, entre otros supermercados, cerrarán este viernes, mientras que otros que te detallamos a continuación sí abrirán sus puertas. Ten en cuenta que sus horarios podrían cambiar, por lo que te recomendamos consultarlo con tu establecimiento de confianza:

Carrefour Express

Carrefour Express (calle Bolivia, 4) : de 07:00 a 01:00 horas

: de 07:00 a 01:00 horas Carrefour Express(Rúa Urzaiz, 132) : de 09:00 a 22:00 horas

: de 09:00 a 22:00 horas Carrefour Express (Avenida de las Camelias, 115) : de 09:00 a 22:00 horas

: de 09:00 a 22:00 horas Carrefour Express(calle Teixugueiras, 23) : de 09:00 a 22:00 horas

: de 09:00 a 22:00 horas Carrefour Express EESS (Avenida de Madrid, 73) : de 09:00 a 21:00 horas

: de 09:00 a 21:00 horas Carrefour Express(Avenida da Florida, 4): de 09:00 a 21:00 horas

Supercor Stop&Go

Las tiendas SuperCor Stop&Go de Vigo abrirán sus puertas el viernes festivo 1 de mayo.

Spar Express

Spar Express (avenida de Castrelos, 34) : de 09:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas

: de 09:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas Spar Express (rúa de Barcelona, 51) : de 08:00 horas a 24:00 horas

: de 08:00 horas a 24:00 horas Spar Express (rúa Carral, 8): de 09:30 a 22:00 horas

Claudio Express

Supermercado Claudio Express (rúa de Rosalía de Castro, 18) : de 09:00 a 21:00 horas

: de 09:00 a 21:00 horas Claudio Express A Portela(rúa Portela, 10) : de 08:00 a 00:00 horas

: de 08:00 a 00:00 horas Supermercado Claudio Express (plaza de España) : Abierto 24 horas

: Abierto 24 horas Supermercado Claudio Express(Avenida de Beiramar, 53) : de 07:00 a 23:00 horas

: de 07:00 a 23:00 horas Supermercado Claudio Express Gasolinera Repsol(Avenida de Madrid, 66): de 07:00 a 23:00 horas.

Coviran

El horario de Supermercados Coviran depende de cada tienda. Consúltalo con tu establecimiento de confianza.

Centros comerciales y grandes superficies de Vigo

En lo que respecta a los centros comerciales y grandes superficies, este 1 de mayo permanecerán cerradas tiendas y supermercados, abriendo solo servicios de restauración y ocio. De nuevo, te recomendamos preguntar al propio establecimiento.