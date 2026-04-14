El mercadillo artesanal de referencia vuelve a Vigo con ropa, bisutería, ilustración y otras propuestas

El mercadillo artesanal de referencia vuelve a Vigo con ropa, bisutería, ilustración y otras propuestas Cedida

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El mercadillo artesanal de referencia vuelve a Vigo con ropa, bisutería, ilustración y mucho más

El mercado de arte y creatividad Mona regresa al Centro Comercial Gran Vía desde este miércoles hasta el sábado

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El mercado de arte y creatividad Mona regresa al Centro Comercial Gran Vía desde este miércoles hasta el sábado, en horario de 11:30 a 20:30 horas, en la planta cero, junto al acceso de la calle Miradoiro. En esta décima edición del evento participarán más de 40 creadores repartidos a lo largo de los cuatro días.

Nonna&go abrirá en Vigo.

Los participantes en el Mona ofrecerán una amplia variedad de propuestas que incluyen ilustración botánica, acuarela, pegatinas, manga, bisutería artesanal, cerámica, dibujos originales, ropa sostenible para adultos y niños, pintura acrílica, láminas, minipuzles, impresiones en 3D, conchas de vieira intervenidas con técnica mixta y pan de oro, fanzines, velas aromáticas o cómics.

La directora del mercado Mona, Larissa Lyra, destaca que el objetivo del evento es "llevar el arte a espacios cotidianos y hacerlo accesible para todos". "Queremos fortalecer la comunidad artística local y generar vínculos tanto entre los participantes como con el público", subraya.

Lyra pone en valor que "comprar a un artesano o artista local en lugar de optar por grandes marcas es un acto político que implica tomar posición sobre cómo queremos que funcione la economía y la sociedad". "Animamos a la gente a venir al mercado para conocer en persona el talento local de tantos profesionales", añade.