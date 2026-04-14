El mercadillo artesanal de referencia vuelve a Vigo con ropa, bisutería, ilustración y mucho más

El mercado de arte y creatividad Mona regresa al Centro Comercial Gran Vía desde este miércoles hasta el sábado, en horario de 11:30 a 20:30 horas, en la planta cero, junto al acceso de la calle Miradoiro. En esta décima edición del evento participarán más de 40 creadores repartidos a lo largo de los cuatro días.

Los participantes en el Mona ofrecerán una amplia variedad de propuestas que incluyen ilustración botánica, acuarela, pegatinas, manga, bisutería artesanal, cerámica, dibujos originales, ropa sostenible para adultos y niños, pintura acrílica, láminas, minipuzles, impresiones en 3D, conchas de vieira intervenidas con técnica mixta y pan de oro, fanzines, velas aromáticas o cómics.

La directora del mercado Mona, Larissa Lyra, destaca que el objetivo del evento es "llevar el arte a espacios cotidianos y hacerlo accesible para todos". "Queremos fortalecer la comunidad artística local y generar vínculos tanto entre los participantes como con el público", subraya.

Lyra pone en valor que "comprar a un artesano o artista local en lugar de optar por grandes marcas es un acto político que implica tomar posición sobre cómo queremos que funcione la economía y la sociedad". "Animamos a la gente a venir al mercado para conocer en persona el talento local de tantos profesionales", añade.