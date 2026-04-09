El Mercado de Teis se transformará "totalmente": Así cambiará el espacio, según Caballero
Será más accesible, más eficiente y con nuevos emplazamientos: "Será un mercado nuevo", avanzó el regidor vigués
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El regidor olívico, Abel Caballero, anunció este jueves "una transformación total" del Mercado de Teis. Así, este mismo viernes se aprobará en Xunta de Goberno el proyecto básico y de ejecución para abordar dicha reforma, que superará los 1,8 millones de euros de inversión.
A lo largo de siete meses de trabajo, periodo estimado de ejecución, se llevará a cabo la renovación del pavimento principal, así como diferentes reparaciones y pintado de la infraestructura. Del mismo modo, se sustituirá la iluminación común por equipos de eficiencia energética.
Por otro lado y tal y como avanzó el alcalde vigués, se habilitarán zonas de oficinas y para la dirección del mercado. Además, se demolerán las escaleras actuales y se construirán unas nuevas.
En lo tocante a la cafetería, ésta se reubicará y se construirá nuevamente. Además tendrá acceso directo desde el exterior. También se instalarán dos nuevos ascensores con capacidad para ocho personas y se sustituirán un total de 17 ventanales. También se adecuará la entrada y se construirán baños en consonancia con la normativa de accesibilidad. Enmarcado en esta condición, también se creará una rampa de acceso y se construirá un nuevo local para la floristería.
Por último, se adecuará la permeabilidad de las terrazas y se abordará una instalación fotovoltaica. "Será prácticamente un nuevo mercado", concluyó el primer edil vigués.