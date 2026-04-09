El Mercado de Teis se transformará "totalmente": Así cambiará el espacio, según Caballero

El regidor olívico, Abel Caballero, anunció este jueves "una transformación total" del Mercado de Teis. Así, este mismo viernes se aprobará en Xunta de Goberno el proyecto básico y de ejecución para abordar dicha reforma, que superará los 1,8 millones de euros de inversión.

A lo largo de siete meses de trabajo, periodo estimado de ejecución, se llevará a cabo la renovación del pavimento principal, así como diferentes reparaciones y pintado de la infraestructura. Del mismo modo, se sustituirá la iluminación común por equipos de eficiencia energética.

Por otro lado y tal y como avanzó el alcalde vigués, se habilitarán zonas de oficinas y para la dirección del mercado. Además, se demolerán las escaleras actuales y se construirán unas nuevas.

En lo tocante a la cafetería, ésta se reubicará y se construirá nuevamente. Además tendrá acceso directo desde el exterior. También se instalarán dos nuevos ascensores con capacidad para ocho personas y se sustituirán un total de 17 ventanales. También se adecuará la entrada y se construirán baños en consonancia con la normativa de accesibilidad. Enmarcado en esta condición, también se creará una rampa de acceso y se construirá un nuevo local para la floristería.

Por último, se adecuará la permeabilidad de las terrazas y se abordará una instalación fotovoltaica. "Será prácticamente un nuevo mercado", concluyó el primer edil vigués.