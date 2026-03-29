Calzados Regueiro, 64 años en Vigo: "O mellor é tratar ben, logo un cliente trae ao outro"
A sus 86 años, este lucense afincado en Vigo sigue reparando y vendiendo calzado en la tienda que fundó en Coia, unos años después de la que ya había abierto en Tomás Alonso. Y es que la suya es una familia de zapateros por vocación
Dice José González Regueiro, lucense de 86 años y tercera generación de una familia de zapateros gallegos, que "hai que bailar" con los clientes para que un negocio funcione. Lo dice con conocimiento de causa: Hace 43 años que mantiene abierta su tienda de la Avenida de Castelao, en el barrio vigués de Coia, pero más de 60 que se dedica al sector en la ciudad olívica. Antes regentó otra tienda, que llevaba el mismo nombre, junto a sus hermanos, en Tomás Alonso.
José no quiere ni piensa en retirarse. Cobra una media pensión para poder seguir haciendo alguna que otra hora en una zapatería que, más que eso, es hogar. Hogar para clientes que ya son amigos y para su familia, pues allí están su mujer y su hijo, cuarta generación y responsable de continuar con el negocio: "Estamos sempre xuntos. Traballamos xuntos, comemos xuntos e, no caso da miña muller, ¡ata dormimos xuntos!", dice entre risas.
Al volver de la emigración, desde Brasil, José tuvo claro que su oficio era el que le venía por herencia: "Eu fun zapateiro sempre. De feito, teño aquí o meu taller", indica para referirse a una pequeña trastienda en la que tiene todo lo necesario para seguir arreglando zapatos. Ya no pasa ahí tanto tiempo como antes, pero "aínda reparo algunha cousiña".
Es en lo anterior en donde radica uno de los puntos fuertes de este negocio, que no ha tenido que sumergirse en la venta online para seguir en pie: El servicio posventa cubre esa alternativa. Y es que si el defecto es de fábrica en un zapato, éste se devuelve y se le proporciona uno nuevo al cliente. De lo contrario, se repara.
"Vimos que Vigo era o máis importante de Galicia"
Cuando José volvió de la emigración, decidió asentarse junto a sus hermanos en Vigo y no volver a su Lugo natal. El desarrollo industrial y el crecimiento de la ciudad fue determinante: "Vimos que Vigo era o máis importante de Galicia", recuerda. "Tiñamos un baixo medio comprado na Coruña, pero a verdade é que nos gustaba moito Vigo e como se movía a cidade", añade.
El amor también fue crucial en esta decisión. La mujer de José, Gladis, es de la provincia de Pontevedra. "Comezamos como tenda e reparación. E así seguimos. Eu fixen zapatos cando era novo", rememora José, emocionado, al tiempo que muestra un antiguo zoco o tamanco galego hecho por su padre y otro por su abuelo.
Producto nacional, de piel y buena calidad
En Calzados Regueiro han apostado toda la vida por producto patrio, piel y calidad a un precio razonable. Es, como se suele decir, el zapato de toda la vida. "O cliente ten que estar sempre atendido. Hai moitos anos que nos coñecen e sei que temos fama de ter un zapato bo", señala el fundador. "Temos clientela de Vigo, pero tamén de Nigrán, da Ramallosa, de todas as parroquias de Vigo e de fóra de Vigo. O mellor é tratar ben, e logo un cliente manda ao outro. Se a un cliente lle falla un zapato non hai que andarlle con voltas, se lle cambia ou se lle repara. Unha garantía", añade.
Preguntado por la irrupción de calzado fabricado en el extranjero, más económico, con diseños más atractivos pero de calidad inferior, José responde, como buen gallego, con otra pregunta: "¿Sabes cando vai unha orquesta a tocar a un pueblo para que a xente baile? Se non bailan é que non lles gusta a música nin a orquesta. Pois nós igual. Hai que ser un pouco psicólogo nesta profesión e ver o que o cliente quere", remarca. "Nós sempre ofrecemos un zapato bo, clásico, pero adaptado aos tempos, que guste e sexa comercial", añade.
El relevo generacional de Calzados Regueiro en Coia está, por el momento, garantizado, por lo que esta familia seguirá contribuyendo a la esencia y actividad de uno de los barrios más grandes de la ciudad olívica.