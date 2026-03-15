Pato, la joyería que unos ourensanos fundaron en Vigo cuando A Pedra era un mercado de calle

La Joyería Pato es un recorte de la historia: De la ourensana y de la viguesa. A pesar de que el inicio de este negocio, ubicado en pleno Casco Vello de Vigo, se sitúa en 1965, lo cierto es que tiene prólogo. Se trata del que un día escribió Antonino Pato, quien se dedicó, de la mano de su mujer, Elvira, a la venta ambulante de carteras, complementos, plata y cadenas por las ferias ourensanas.

Después de la guerra, Antonino y Elvira decidieron instalarse en Vigo para iniciar su proyecto de vida y, más concretamente, en el Mercado da Pedra, para comenzar el laboral: Un puesto que, cada día, montaban y desmontaban.

Aquello fue el germen de lo que hoy es la Joyería Pato, y que tuvo en Augusto Pato y Asunción, a los artífices de la continuidad de un negocio que hoy regenta la tercera generación: Carlos y Jorge Pato. "Nosotros nos criamos entre mantas de joyería y de relojes", admite Carlos. "Todavía vemos algunos, muy antiguos, y decimos: 'Todavía está aquí este'", añade Jorge, como curiosidad y en alusión a modelos que, aunque hoy en día ya no se usen, está seguro que se volverán a llevar.

Precisamente, sobre la evolución del negocio, la aparición de tiendas de bisutería y de cómo lo anterior ha podido afectar a su joyería, los Pato no adoptan una actitud derrotista: "¿A veces puede apetecer bisutería? Nos parece correcto, la competencia es buena, te hace estar vivo", asegura Carlos. "Las tendencias cambian", apunta Jorge. Con todo, hay quien valora "mucho" la calidad de una buena joya.

Joyería Pato, en Vigo. P.P.F.

Adaptarse a los cambios

Precisamente, uno de los puntos clave en esta joyería ha sido adaptarse a los cambios y a los gustos del consumidor. Esto ha sido crucial para mantener a la clientela: "Ahora vienen los hijos de los padres que estaban cuando estaban aquí los nuestros", relata Jorge. "Buscamos las tendencias que mejor funcionan. No te puedes estancar en un tipo de producto", añade Carlos.

Otra de las decisiones cruciales en el devenir de este local familiar ha sido anticiparse a la venta por Internet siendo un negocio local y familiar: "Llevamos desde 2006 vendiendo por Internet. Creo que cuando empezamos nosotros no estaba ni Amazon", puntualiza Carlos. "Un día me vino un cliente con una captura de pantalla impresa en un folio porque, de aquellas, los móviles eran corrientes. Quería un reloj que no era capaz de encontrar en ninguna parte y nosotros resulta que lo teníamos. Pensé: 'El siguiente papel que lleven impreso quiero que sea el mío'", añade.

Sobre qué tipo de venta funciona mejor, Carlos asegura que la venta online y la física "se complementan" en el caso de su tienda. "Nuestra idea es esa, que vayan ambas opciones de la mano", explica el joyero. "Necesitas Internet, es fundamental", apunta Jorge.

Presencial o de manera telemática, lo cierto es que las temporadas más fuertes en cuanto a ventas son, según remarcan los hermanos Pato, Navidad y el periodo de eventos, como pueden ser las comuniones. Debido a su ubicación, también notan especialmente el desembarco de turistas llegados en cruceros. "Aquí lo que vendemos mucho son relojes, especialmente, de caballero, aunque también de señora", cuenta Carlos.

Joyería Pato, en Vigo. P.P.F.

Un relevo generacional en el aire

Sobre si se cumplirá la llamada "maldición" de la tercera generación, y con Jorge y Carlos se terminará la historia de la Joyería Pato, lo cierto es que ambos joyeros no tienen, a día de hoy, una respuesta: "Yo tengo un hijo, pero, a día de hoy, es muy pronto para saber si seguirá con el negocio. Él quiere ser astronauta", cuenta Jorge. "A mi hija mucho no le tira el negocio. Creo que es algo que te tiene que tirar desde siempre, pero bueno, nunca se sabe", concluye Carlos.

Actualmente, la Joyería Pato cuenta con importantes descuentos debido a la proximidad de una nueva reforma, pendiente por el momento de algunos permisos, pero que renovará la imagen de esta tienda para escribir un nuevo capítulo en su historia.