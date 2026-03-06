O Porriño (Pontevedra) reedita desde hoy su feria de oportunidades

Presentación de la feria de oportunidades de O Porriño. Concello do Porriño

La 33 edición de la Feira de Oportunidades "Merca na rúa", impulsada por la Asociación de Comerciantes e Industriais do Porriño, arranca hoy en la zona peatonal del municipio y se extenderá hasta mañana sábado.

El objetivo es convertir las calles de O Porriño en un gran escaparate al aire libre y dinamizar su actividad económica y comercial, al tiempo que se apoya al comercio local y de proximidad.

En esta cita habrá descuentos especiales, productos de temporada y otras oportunidades en un ambiente, han dicho desde la organización, "aberto e participativo".

La feria, que cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, se desarrollará en horario continuo de 10:00 horas a 21:00 horas. También habrá iniciativas para los más pequeños: Hinchables y talleres infantiles, entre otros.