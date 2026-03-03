Óptima Global Services asumirá la gestión de Meixoeiro Retail Park, en Vigo

Óptima Global Services (OGS), especializada en la gestión de parques y centros comerciales, ha sido seleccionada para asumir la gestión de Meixoeiro Retail Park, uno de los activos incluidos en la última operación de Redevco en España.

La incorporación de Meixoeiro supone un nuevo proyecto estratégico para OGS en Galicia. La compañía aplicará su modelo de gestión integral con el objetivo de reforzar el posicionamiento comercial del parque, optimizar su rendimiento y mejorar su competitividad en un contexto de consumo en constante evolución.

La operación se enmarca en la reciente adquisición por parte de Redevco de varios activos comerciales, entre ellos Parque Ferrol, cuya gestión continuará también en manos de OGS. No obstante, desde la perspectiva gallega, la novedad más relevante es la llegada de la gestora a Meixoeiro, reforzando su presencia en el área de Vigo.

Con este nuevo activo, OGS pasa a gestionar cinco parques y centros comerciales en Galicia: Travesía de Vigo, A Laxe, A Barca, Parque Ferrol y Meixoeiro Retail Park, consolidándose como la gestora con mayor implantación operativa en la comunidad.

OGS cuenta con más de 20 años de trayectoria en la gestión integral de activos inmobiliarios comerciales y opera en todo el territorio nacional, principalmente para propietarios y fondos internacionales. Su actividad se centra en la gerencia, el asset management y la comercialización, con un enfoque orientado a la mejora del desempeño comercial y la revalorización a largo plazo de los activos.