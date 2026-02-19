A Laxe hace balance de 2025: El centro comercial vigués registra un crecimiento del 11,3%

El Centro de Ocio A Laxe hace balance de 2025, ejercicio en el que ha registrado un crecimiento del 11,3% respecto a 2024. Si se analizan únicamente los operadores comparables durante todo el año, el incremento se sitúa en el 6,5%.

Desde la gestión del centro comercial celebran estos datos y aseguran que, más allá de las cifras, estos resultados reflejan el impacto de A Laxe en el ecosistema económico local. "El incremento de ventas supone mayor rotación en los negocios, generación de empleo, atracción de visitantes y aumento del flujo de consumo en el entorno del centro histórico y portuario de Vigo", explican.

En esta línea, destacan que A Laxe ha reforzado su posicionamiento como espacio abierto a la ciudad, apostando por un modelo que combina restauración, ocio y programación cultural frente al mar. "Esta estrategia no solo mejora la experiencia del visitante, sino que impulsa el consumo local y fortalece la oferta de la ciudad como destino urbano y turístico", inciden.

En 2025, la terraza de A Laxe ha acogido eventos organizados tanto por el propio centro como por terceros. Entre las iniciativas desarrolladas destacan la fiesta del vino y la cerveza, sesiones de música electrónica, propuestas culturales abiertas al público y el cine al aire libre durante el verano. Asimismo, el acuerdo alcanzado con el evento O Marisquiño ha reforzado el vínculo de A Laxe con uno de los acontecimientos más emblemáticos de Vigo.

Desde la dirección del centro subrayan que "A Laxe es un espacio profundamente vinculado a Vigo. Nuestro objetivo es seguir creciendo como punto de encuentro para los vigueses y como motor económico del centro, generando actividad, empleo y oportunidades para la ciudad".

En 2026, el centro continuará desarrollando nuevas propuestas orientadas a fortalecer su impacto económico y su integración en la vida social y cultural de la ciudad.