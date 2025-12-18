Mango abrirá una nueva tienda en Pontevedra en una superficie de más de 1.000 metros cuadrados

Mango prepara un nuevo desembarco en a Boa Vila, concretamente, en su milla de oro y sobre una extensión de más de 1.000 metros cuadrados. Se tratará, según precisó el edil de Urbanismo, Alberto Oubiña, de una de las mayores operaciones de regeneración urbana en esta zona.

La nueva tienda, en la que se invertirá medio millón de euros, se situará en el número seis de Benito Corbal y supondrá la unión de cinco locales en planta baja. Entre ellos, la antigua Foot on Mars o la discoteca Daniel.

El Concello de Pontevedra valoró las soluciones de economía circular presentadas por la empresa, por ejemplo, la instalación de falsos techos fabricados con materiales recuperados de ropa reciclada de la propia marca. Por otro lado, las paredes del local irán revestidas de una pintura ecológica especial de grafeno que, según se indica, ayuda a limpiar el aire y presenta una capacidad técnica para absorber el CO2 del ambiente, funcionando como un elemento activo de depuración del aire interior.

Debido a que el local se ubicará en el ámbito del BIC de la Peregrina, la compañía presentó previamente su proyecto ante el departamento de Patrimonio de la Xunta de Galicia. Por lo anterior, las carpinterías exteriores tendrán un acabado mate para no generar brillos.

En el ámbito textil, el nuevo espacio acogerá la línea Mango Teen, dirigida a la gente más joven.

Se prevé que el Concello posibilite el inicio de los trabajos en apenas unas semanas, a falta de un informe de los técnicos municipales que podría retrasar un poco el proceso.