"Menos black, más barrio", la iniciativa de una tienda de Coia, en Vigo para apoyar el comercio local

"Menos black, más barrio", la iniciativa de una tienda de Coia ante el Black Friday. Cedida

Una tienda de deportes del barrio de Coia se ha propuesto promover un consumo más responsable, cercano y sostenible ante la llegada del Black Friday. Bajo el lema "Menos black, más barrio" y de la mano de "La ruleta del barrio", se pretende dinamizar las ventas entre varios establecimientos colaboradores.

En esta tienda consideran que los descuentos derivados del viernes negro "dañan" al pequeño comercio y "erosionan los márgenes", al tiempo que fomentan "un consumo impulsivo y poco sostenible".

Iván Omar Medina, propietario de la tienda de baloncesto y streetwear Fuikaomar e impulsor de esta iniciativa, explica que el comercio local "no puede competir en una carrera de precios impuesta por grandes operadores", pero sí puede generar "iniciativas que pongan en valor la vida de barrio".

Por medio de esta propuesta, las compras iguales o superiores a 50 euros realizadas en Fuikaomar permitirán a los clientes tirar una ruleta de premios vinculados a diferentes comercios del barrio de Coia. Entre los negocios participantes se encuentran una peluquería de caballeros, una frutería, una carnicería, una panadería, una tienda de golosinas y una cafetería, todos ubicados en la zona próxima a La Miñoca.

Los premios incluyen cortes de pelo, lotes de panadería, packs de frutas o verduras de temporada, hamburguesas artesanas elaboradas en el barrio, consumiciones en la cafetería o surtidos dulces, entre otros obsequios.

Con esta acción, "La Ruleta del Barrio" busca visibilizar la importancia de mantener vivos los negocios de proximidad, auténticos motores sociales y económicos de Vigo.