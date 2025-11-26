Vuelta a los 80: reinauguran el Alcampo de Coia tras una "reforma integral" de 9 millones de euros

El Alcampo de Coia ha revivido este miércoles aquella apertura del supermercado más barato de España en 1981. La marca francesa ha culminado la reforma integral de este emblemático hipermercado de Vigo, celebrando su reinauguración, que marca "un nuevo capítulo para un centro que no solo forma parte del paisaje comercial de la ciudad, sino también de su historia".

Así lo ha manifestado el director del hipermercado, José Francisco Pomares, durante el acto, que ha contado con la participación del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la presencia de proveedores, clientes y trabajadores. "Este centro no es solo un lugar donde hacer la compra: es un espacio lleno de recuerdos, de historias compartidas y de vínculos con la comunidad", ha resaltado el directivo del Alcampo de Coia.

Para Pomares, esta reapertura y la reforma, que ha supuesto una inversión de nueve millones de euros, representa "un auténtico hito para Alcampo, para Vigo y para toda Galicia". "Hoy lo reabrimos con la misma ilusión con la que, hace ahora 44 años, se abría paso en la ciudad el primer hipermercado Alcampo de Galicia", ha resaltado.

Tras un breve recorrido por las instalaciones, Pomares ha destacado que “la reforma culmina una transformación integral que prepara este centro para las próximas décadas, sin perder de vista lo que siempre ha sido: un espacio de confianza, encuentro y cercanía para los vigueses, donde llenar la cesta de la compra con calidad y buen precio ha sido, desde el principio, una seña de identidad".

Por su parte, el director territorial de Alcampo en Galicia, Pablo Jiménez, ha resaltado la importancia estratégica de este proyecto: "Reformar el Alcampo de Coia ha sido un reto y un orgullo. Es uno de los establecimientos más queridos por los gallegos, con un peso histórico en la red de Alcampo".

Una transformación de 9 millones de euros

Según ha explicado la marca francesa en una nota de prensa, la reforma ha permitido modernizar por completo las instalaciones y servicios del centro. El objetivo es mejorar "la experiencia de compra, la eficiencia energética y la comodidad del cliente".

Uno de los ejes de la renovación ha sido reforzar la apuesta por los productos frescos y el servicio personalizado, con nuevos mostradores y zonas dedicadas a la gastronomía. En esta línea, entre las principales novedades, figura la incorporación de un bistró, un espacio gastronómico innovador que une cafetería, mostrador de platos preparados y restaurantee en un mismo lugar.

Allí, los clientes podrán desayunar, tomar un café, comer o cenar. El espacio dispondrá de más de 200 platos diferentes, elaborados por el equipo del hipermercado, que estarán listos para llevar. Así, Alcampo trata de ampliar las soluciones culinarias disponibles para los vigueses y las viguesas.

Además, el Alcampo de Coia contará con un mostrador de panadería con fabricación 100% propia y otro de carnicería, completamente renovado para reforzar el "vínculo con los productos frescos y el trato personalizado". También se ha renovado la línea de cajas y remodelado las secciones de perfumería, tienda de mascotas y el universo del hogar.

Por último, la eficiencia energética y la sostenibilidad fue otro de los pilares de la reforma. El centro cuenta ahora con una nueva central de frío y muebles frigoríficos autónomos con puertas, que permiten un ahorro energético de alrededor del 20% y garantizan una mejor conservación de los productos. También se ha acometido la renovación integral de las instalaciones de aire acondicionado, cámaras y obradores.