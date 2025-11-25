Una tienda de ropa de Vigo se despide con una liquidación total: vende hasta el mobiliario

El fast-fashion y el cambio de los hábitos de consumo en la era digital está repercutiendo en los pequeños comercios, recién creados o aquellos que con una larga trayectoria en nuestros barrios. Es el caso de Saima, tienda de ropa situada en la calle Progreso de Vigo.

Saima surgió en 2020 en la calle Príncipe de la mano de María. "Yo vengo de la sanidad y no podía trabajar, no podía coger pesos y no podía trabajar de lo que yo estudié", explica a Treintayseis sobre el momento en el que decidió montar su tienda.

"Fue un sueño, de esos que de repente se te meten en la cabeza. Me puse a fuchicar en el ordenador. Ahí apareció una franquicia y, desde ahí, estoy luchando", añade María, que pronto se daría cuenta de las dificultades que conlleva tener un negocio propio: cuota de autónomos, competencia feroz de las multinacionales y falta de ayudas públicas.

La acogida de los vecinos del centro no fue mala, pero las deudas se fueron acumulando y el sueño de María se iba haciendo añicos: "Ya quise cerrar muchas veces, lo malo es que me daba mucha pena y no daba cerrado".

Entonces, llegó una firma con una oferta de trabajo y la deuda de Saima no dudó: "Me dijeron que les preocupaba la tienda y dije: no te preocupes porque la cierro. A mi aseguradme una nómina, un contrato en condiciones y yo cierro la tienda". La tranquilidad, la seguridad y un sueldo fijo ganaron la partida al sueño de María.

Liquidación total

Ante el cierre inminente el próximo 15 de diciembre, Saima se despide de Vigo con una liquidación total, que incluye incluso el mobiliario del local. "Yo no tengo dónde llevarlo", afirma María, que enumera: "Tengo cajas registradoras, impresoras de etiquetas, muebles buenos...".

En cuanto a la ropa, tiene descuentos del 50% para las prendas de hombre de Replay y de Antonio Morato, aunque las piezas más nuevas les aplica un 20% de descuento. También tiene descuento en zapatos, del 10%.

Respecto a moda femenina, María asegura que "tenía más marcas", pero le queda, sobre todo, "cosas sueltas" que tienen un 50% de descuento. La ropa de otoño-invierno tiene una rebaja del 20%, así como los complementos.