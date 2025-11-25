Ikea llega a Vigo con una nueva tienda en Navidad: abre el 27 de noviembre y premiará a los 20 primeros clientes

Vigo es un destino popular de compras, con numerosas tiendas en su centro, que incluyen zonas comerciales abiertas como la rúa do Príncipe, además de grandes centros comerciales como el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo.

Este año, Vialia Estación de Vigo acogerá esta Navidad un mercadillo navideño con más de 70 puestos de artesanía en la Plaza Pública, ideales para encontrar regalos únicos, así como la primera tienda pop-up (tienda temporal) navideña de Ikea.

Ikea abre una nueva tienda en Vigo

Ya es oficial: Ikea abrirá su primera tienda pop-up en Vigo esta Navidad 2025, en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo. La información se confirmó a través de una publicación en redes sociales en la que la compañía adelantó algunos detalles de este nuevo espacio de compras.

Ikea amplía así su presencia en Vigo con una propuesta llena de espíritu navideño. "3, 2, 1... ¡Abrimos tienda POP UP en el CC Vialia de Vigo! Nuestro equipo está ultimando los detalles para recibiros en nuestra primera POP UP navideña", señalaba el mensaje en Instagram.

La tienda de muebles y decoración sueca abrirá sus puertas el próximo jueves 27 de noviembre en Vialia Estación de Vigo, lo que permitirá a los visitantes del centro comercial hacer las últimas compras para decorar el árbol de Navidad.

Ikea ya tiene todo listo para su apertura. La tienda pop-up se ubicará en la planta baja de Vialia Vigo y ofrecerá una selección de más de 120 artículos para comprar. Además, los primeros 20 clientes en el día de la inauguración recibirán una sorpresa asegurada.

Aunque aún no se conocen todos los detalles, en las imágenes que acompañan la publicación en redes sociales se pueden apreciar varios elementos de decoración navideña, como figuras de Papá Noel, jarrones en tonos rojizos, bastones de "caramelo", así como peluches y juegos para los más pequeños.

"Ven a vernos a partir del jueves 27 de noviembre en la planta baja y descubre una selección de más de 120 artículos que puedes comprar en el momento. Spoiler: los 20 primeros tendrán sorpresa asegurada", animan desde Ikea.

Una Navidad a lo grande en Vialia Vigo

'Vialia on Ice' es una de las grandes novedades de la Navidad 2025 de Vigo. El espacio temático, ubicado en la plaza del centro comercial Vialia, alberga un total de 75 casetas navideñas, además de pérgolas y estructuras de madera que generan corredores iluminados para pasear.

No nos podemos olvidar de las pistas de hielo, una infantil de 200 metros cuadrados y otra para adultos de 540 metros cuadrados. A esto se suma un tobogán de trineos de unos 7 metros de altura y 25 metros de recorrido, un árbol de Navidad de 15 metros de altura y un tren infantil navideño.