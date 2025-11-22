Estos son los domingos y festivos que abrirá Vialia Vigo esta Navidad 2025

La Navidad ya ha comenzado en Vigo. Como cada año, la ciudad olívica adelanta varias semanas el inicio de la Navidad con el tradicional encendido de luces. Este 2025, Vigo cuenta con más de 11,5 millones de luces LED, un tren turístico y un árbol de gran altura, entre otros grandes atractivos.

Más allá de ser una época repleta de ilusión y encuentros familiares, la Navidad es una temporada de compras muy importante, que comienza con el Black Friday el último viernes de noviembre y se extiende hasta los primeros días de enero, para luego enlazar con las rebajas.

Domingos y festivos que abrirá Vialia Vigo esta Navidad 2025

Para facilitar las compras navideñas, Vialia Vigo contará con un horario de apertura especial durante esta época del año. Las tiendas del centro comercial abrirán desde el domingo 30 de noviembre hasta el próximo 12 de enero, salvo algunos días puntuales.

Según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el DOG, los comercios gallegos pueden abrir durante 10 domingos y festivos en 2025. Aprovechando que la Navidad es temporada de compras, las tiendas de Vialia Vigo han reservado varios días en noviembre y diciembre.

A continuación, te detallamos los domingos y festivos de aperturas previstos en Vialia Vigo para la recta final de 2025:

Domingo, 30 de noviembre

Sábado, 6 de diciembre (Día de la Constitución)

Lunes, 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

Domingo, 14 de diciembre

Domingo, 21 de diciembre

Domingo, 28 de diciembre

A falta de confirmación oficial por parte del centro comercial, Vialia Vigo también podría abrir los dos primeros domingos de 2026. El domingo 4 de enero, previo al Día de Reyes, y el domingo 12, fecha de inicio de las rebajas de invierno.

Vialia Vigo, una Navidad a lo grande

Vialia Vigo es el nuevo epicentro de la Navidad de Vigo. La plaza del centro comercial acogerá hasta casi mediados de enero 'Vialia on Ice', un espacio temático con más de 70 casetas navideñas, dos pistas sobre hielo y un tobogán de trineos de unos 7 metros de altura.

"Este año vamos a ampliar el espacio de la Navidad al ámbito de la plaza de Vialia. Vamos a crear 'Vialia on Ice'", avanzó Abel Caballero hace unas semanas. Y así ha sido: la plaza de Vialia Vigo acoge 75 casetas navideñas, una pista de hielo para adultos y otra para niños, un árbol de Navidad, un tren infantil y un tobogán de trineos.

De forma paralela, el interior del centro comercial cuenta con su propia iluminación para ambientar las compras navideñas, además de una agenda de ocio a la altura de estas fechas festivas: talleres, espectáculos infantiles y un mercadillo solidario.