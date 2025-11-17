Ya es oficial: el centro comercial A Laxe de Vigo dará la bienvenida a la Navidad este jueves

La Navidad ha llegado oficialmente a Vigo. Tras el encendido protagonizado por el Concello y Abel Caballero, es el turno de los comercios de la ciudad. Así, el centro comercial A Laxe ha anunciado la fecha y la programación de su encendido navideño de 2025, un evento abierto al público que marca el inicio oficial de la época más mágica del año.

La tarde comenzará a las 18:15 horas, con el Pasacalles de Troula O Séquito Branco do Carteiro Real, que recorrerán la terraza del centro llenándola de música, fantasía y color. No será hasta las 19:00 horas cuando el centro comercial realice el encendido oficial de las luces navideñas.

Tras el encendido, a las 19:15 horas, el público podrá disfrutar del concierto navideño de Uxía Lambona e A Banda Molona, encargados este 2025 de poner el toque musical con un espectáculo dirigido tanto a pequeños como a mayores.

Como novedad, A Laxe estrena una nueva decoración inspirada en la naturaleza, con tonos rojos, verdes y dorados, "pensada para sorprender y convertirse en uno de los rincones más fotografiados de la Navidad viguesa".