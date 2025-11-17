Centro Comercial A Laxe

Ya es oficial: el centro comercial A Laxe de Vigo dará la bienvenida a la Navidad este jueves

El centro de ocio ubicado en el Puerto de Vigo celebrará su encendido navideño este jueves con actuaciones especiales

La Navidad ha llegado oficialmente a Vigo. Tras el encendido protagonizado por el Concello y Abel Caballero, es el turno de los comercios de la ciudad. Así, el centro comercial A Laxe ha anunciado la fecha y la programación de su encendido navideño de 2025, un evento abierto al público que marca el inicio oficial de la época más mágica del año.

Iluminación de Navidad frente al Concello de O Porriño

La tarde comenzará a las 18:15 horas, con el Pasacalles de Troula O Séquito Branco do Carteiro Real, que recorrerán la terraza del centro llenándola de música, fantasía y color. No será hasta las 19:00 horas cuando el centro comercial realice el encendido oficial de las luces navideñas.

Tras el encendido, a las 19:15 horas, el público podrá disfrutar del concierto navideño de Uxía Lambona e A Banda Molona, encargados este 2025 de poner el toque musical con un espectáculo dirigido tanto a pequeños como a mayores.

Como novedad, A Laxe estrena una nueva decoración inspirada en la naturaleza, con tonos rojos, verdes y dorados, "pensada para sorprender y convertirse en uno de los rincones más fotografiados de la Navidad viguesa".