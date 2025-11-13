Iluminar los escaparates y fachadas comerciales por Navidad tendrá premio en Vigo

El concurso "Ilumina o teu escaparate", promovido por la delegación territorial de la Xunta en Vigo y la Deputación de Pontevedra en colaboración con distintas asociaciones de comerciantes, volverá a premiar a las mejores propuestas en este sentido en Vigo.

El objetivo será, una edición más, activar el consumo en los pequeños establecimientos comerciales de la ciudad olívica durante la campaña navideña. "Esta convocatoria é un motivo de satisfacción polo que significa para o sector na cidade, demostra unidade de acción e evidencia que os comercios máis próximos teñen moito que ofrecer aos clientes máis cercanos", señaló Ana Ortiz, delegada territorial.

Por su parte, Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, apuntó que "a colaboración entre administracións multiplica os beneficios para a cidadanía e queremos promover a economía de Vigo apoiando ao comercio de proximidade".

El concurso arrancará el 20 de noviembre y terminará el 10 de diciembre. Los locales interesados deberán enviar las fotos al correo electrónico iluminatuescaparate@gmail.com. El día 18 de enero, a partir de las 18:00 horas, los ganadores se darán a conocer en una gala especial en el Auditorio de la Xunta en Vigo.

La cuarta edición de "Ilumina o teu escaparate" contará con la colaboración de la Federación de Comercio de Pontevedra, la Deputación de Pontevedra, Ahosvi, Feprotur y de todas las asociaciones de comerciantes de Vigo, desde As Travesas, Bouzas, Zona Príncipe, Teis, Navia, o Casco Vello, hasta o Calvario, Zona Náutico, Xeral-Acexvigo y Vigo Centro.