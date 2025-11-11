El mercadillo navideño de Vigo donde la ropa vintage se da la mano con "la mejor empanadilla" de la ciudad

La moda de la ropa vintage sabrá mejor que nunca durante la Navidad en Vigo. La calle Progreso se prepara para acoger el mercadillo navideño de ropa de segunda mano de Happy Vintage, en colaboración con Vioncas Cake, que aportará "la mejor empanadilla y el mejor café" de la ciudad.

Bajo el nombre Vioncas and vintage, el mercadillo de ropa vintage estará situado en el local 2 de la calle Progreso, 3. Allí, vigueses y viguesas podrán vaciar sus bolsillos entre el 13 y el 23 de diciembre para hacerse con los mejores regalos para sus familiares y amigos más cercanos.

De lunes a sábado, entre las 10:30 horas y las 20:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 20:00 horas, quien se acerque a la calle Progreso podrá poner su granito de arena para construir una sociedad más sostenible y no tan consumista con la compra de ropa de segunda mano.

Ahora bien, las prendas no serán el único atractivo de Vioncas and vintage. Quien se acerque hasta el centro de Vigo también podrá degustar "la mejor empanadilla y el mejor café" de Vigo de la mano de la firma tudense Vioncas Bake, que cuenta con un local en la ciudad, situado en Vialia Vigo.