El gourmet gallego se cita en Pontevedra para la feria Etiqueta Negra

La feria Etiqueta Negra celebra una nueva edición en Pontevedra reuniendo al sector gourmet gallego con un centenar de expositores y una veintena de novedades. Hasta el próximo lunes, 10 de noviembre, el evento seguirá en el Recinto Feiral de Pontevedra con una zona gastronómica y foodtrucks. La entrada cuesta 3 euros por día o 5 euros el abono de los tres días.

En el recinto se pueden encontrar vinos, licores, cervezas, quesos, embutidos, conservas, dulces, mermeladas, aceites, algas o mieles, además de otros productos gastronómicos de calidad gourmet en un escaparate de la calidad del sector gallego.

El acto inaugural de este sábado contó con la participación de la organización y varios representantes institucionales.

En el espacio expositivo, el vicepresidente primero da Deputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, afirmó que la ciudad, con este encuentro, "é xa a capital gastronómica de Galicia, e eu diría que de todo o noroeste". Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacó la capacidad de convocatoria de este encuentro para el sector en un espacio "perfecto para reivindicar o papel de Galicia como unha das despensas máis ricas e diversas do gran arco atlántico", definiendo Galicia como "a despensa mariña de Europa". Por primera vez, su consellería cuenta con un stand na feria con 8 empresas conserveras, degustaciones y demostraciones.

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias da Xunta de Galicia, José Silvestre Balseiros, puso en valor las denominación de origen y las indicaciones geográficas, además de la artesanía alimentaria gallega, en una feria que "celebra o que somos: unha terra que cheira a mar, que sabe a bosque e que se escoita no murmurio de quen cada día dá vida aos mellores produtos do mundo".

Desde Etiqueta Negra, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, citó la consolidación de esta feria en una ciudad con "múltiples potencialidades: o patrimonio, a cultura, a lingua, o medio natural e tamén o sector primario, sexa do mar, do monte ou do agro".