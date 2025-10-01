La carne de ternera, cada vez más cara en Vigo: "Es una locura y seguirá subiendo"

"Es una locura y sigue subiendo". Así de contundente se muestra José Vieira, carnicero en Vigo, que ha sufrido el encarecimiento de la carne de ternera durante los últimos años. La falta de oferta y de relevo gerenacional, y el aumento de las explotaciones son las razones que están detrás del incremento de los precios en las carnicerías de la ciudad olívica.

Las carnicerías de Vigo no son las únicas que tratan de sobrevivir a la subida de los precios de unos de sus productos estrella, que se está conviertiendo poco a poco en un artículo de lujo. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC), el valor del vacuno ha crecido en Galicia un 19,8% en agosto en comparación con hace un año, mientras que en el resto de España lo ha hecho en un 15%.

Sebastián, de Vaqueiro Carniceiros, local situado en el Mercado do Progreso, considera que la subida de los precios de la ternera ha sido gradual y constante desde hace tres años. Aún así, como se observa en los datos del IGE, el incremento ha sido más acentuado desde febrero de 2025, cuando se empezó a registrar un encarecimiento superior al 10% cada mes.

"La picaña, que es un corte que vendemos mucho, ahora está en 29,95 euros pero ponle que hace dos años estaba a 21 euros", detalla a Treintayseis este carnicero de origen argentino, que recuerda que la ternera no es la única carne que ha aumentado su valor. De hecho, asegura que durante casi seis meses han prescindido del cerdo ibérico "porque el precio era exorbitante".

Vaqueiro Carniceiros, en el Mercado do Progreso, en Vigo S.P.

Andrea, de carnicerías A Granxa en Vigo, calcula que la ternera y la vaca ha incrementado su valor en un 10-15% en el último año, una situación que en el sector creen que se alargará durante más tiempo. "Se calcula que hasta diciembre subirá como mínimo otro 15%", afirma el dueño de la carnicería Terra Nosa, José Vieira.

¿Por qué suben los precios de la carne?

Los tres carniceros de Vigo entrevistados por Treintayseis coinciden en señalar tres factores como causa del encarecimiento de la ternera y de la vaca: la falta de ejemplares, el nulo relevo generacional y el aumento de las exportaciones.

El carnicero del Mercado de O Progreso señala que el aumento de los precios en la carne vacuna tiene su origen en la pandemia. Sebastián explica que las restricciones impidieron trabajar a muchos ganaderos, que no pudieron criar el número de animales correspondientes para satisfacer la demanda cinco años más tarde.

Andrea y José apuntan algo más lejos. Creen que la falta de ejemplares en el mercado, la falta de oferta de reses, se debe las legislaciones por el bienestar animal aprobadas en los últimos años. "Tengo una sobrina que tiene 400 ovejas y le hacen falta 25 hectáreas más de terreno para poder mantener la cantidad que tenía. Y en el sitio donde vive está rodeada de trigo y cereales", explica el dueño de la carnicería Terra Nosa.

Chuleta de ternera de rubia gallega suprema, en el Mercado do Progreso, en Vigo S.P.

Finalmente, la sobrina de José se vio obligada a vender 90 reses, por las que le pagaron unos míseros 50 euros por ejemplar desde la Xunta de Galicia. "Tarde, mal y arrastro, como de costumbre", valora el carnicero vigués, muy crítico con este tipo de normativas que busca un mejor trato para el ganado.