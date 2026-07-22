Cerca de medio centenar de voluntarios retiran 125 kilos de residuos en la Illa de Cortegada (Pontevedra). Cedida

Un total de 46 voluntarios participaron este miércoles en una jornada de limpieza en la Illa de Cortegada, organizada por ECOMAR, el Centro Galego de Vela y Coca-Cola dentro del programa Mares Circulares, que en 2025 cumplió ocho años desde su puesta en marcha.

La iniciativa, que contó también con la colaboración del Concello de Vilagarcía, permitió retirar 124,8 kilos de residuos, posteriormente clasificados por ECOMAR para facilitar su reciclaje.

Los datos obtenidos durante la actuación serán analizados e incorporados a la base de datos del proyecto, que recopila información procedente de la monitorización y recogida periódica de residuos en 1.163 puntos desde su primera edición, celebrada en 2018. Esta documentación se pone posteriormente a disposición de investigadores y científicos para impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a la conservación de los ecosistemas marinos.

La gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Gema Domínguez, destacó que "la colaboración y las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas como las que impulsa Mares Circulares, orientadas a avanzar hacia un entorno marino libre de residuos".

Domínguez subrayó además la importancia de "actuar para proteger estos ecosistemas y sensibilizar sobre la puesta en marcha de iniciativas que impulsen la economía circular", y reconoció especialmente el compromiso de los voluntarios, cuyo esfuerzo colectivo "demuestra el impacto positivo que podemos generar trabajando de manera conjunta".

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha movilizado en Galicia a 2.798 voluntarios, que participaron en 60 actuaciones en playas y diez intervenciones en espacios naturales protegidos, con la retirada de 56,41 toneladas de residuos.

En el conjunto de España, el programa desarrolló durante 2025 un total de 139 intervenciones en playas y entornos acuáticos, en las que participaron 7.064 personas y se recogieron 350 toneladas de residuos. También se realizaron siete actuaciones en espacios naturales protegidos y 7.230 personas participaron en actividades formativas y de sensibilización.

En el balance acumulado desde 2018, la iniciativa suma 61.670 voluntarios, 939 actuaciones en playas y 134 intervenciones en espacios naturales, que permitieron retirar un total de 3.025 toneladas de residuos.