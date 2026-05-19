Tamarindo, premio gallego de Hostelería #PorElClima por su compromiso con la sostenibilidad

El restaurante Tamarindo, ubicado en Ourense, ha sido galardonado con el premio regional de Galicia en la III Edición de los Premios Hostelería #PorElClima, en reconocimiento a su compromiso ambiental y a su contribución a la descarbonización del sector hostelero.

La entrega de los galardones tuvo lugar en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, en un acto que contó con la presencia de Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, y Núria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad Industrial y la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo.

El reconocimiento distingue la apuesta de Tamarindo por integrar la sostenibilidad en su gestión diaria, con más de 40 acciones climáticas puestas en marcha. Entre ellas destacan medidas de eficiencia energética, la contratación de electricidad de origen 100% renovable y la sustitución de equipamiento por alternativas de menor consumo, como un armario expositor de refrigeración más eficiente. Unas actuaciones que permiten reducir el gasto energético, disminuir las emisiones asociadas y avanzar hacia un modelo de negocio más sostenible.

Su propietario, Rubén Gil, ha señalado que este premio supone "una valiosa motivación para continuar desempeñando nuestra labor con responsabilidad, dedicación y compromiso por un mundo más sostenible".

Descarbonización del sector

"La hostelería española vuelve a demostrar su capacidad para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles", ha afirmado Esther Morillas, Vicepresident Public Affairs, Communication & Sustainability de Coca-Cola de Europacific Partners Iberia, que ha destacado que los premiados "reflejan cómo la sostenibilidad se está integrando de forma real en la gestión diaria de los negocios, con acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector".

Por su parte, Juan Ortiz, director general de ECODES, que actúa como secretaría técnica de la Comunidad #PorElClima, ha destacado que "estos galardones muestran que la descarbonización del sector ya es una realidad tangible, con acciones concretas en eficiencia energética, gestión de residuos o movilidad sostenible plenamente alineadas con la ciencia y los objetivos del Acuerdo de París, que en España se concretan a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima".

Asimismo, José Almeida, presidente de Hostelería de España, ha subrayado que "la hostelería es un sector clave en nuestra sociedad, y, como tal, debe dar un paso al frente en la descarbonización, como demuestran todas las empresas premiadas en esta edición" y ha puesto en valor que "proyectos como Hostelería #PorElClima y la importante labor de las asociaciones provinciales son vitales para hacer accesible la lucha contra la acción climática a un sector con una alta capilaridad, compuesto por más de 300.000 empresas".

Más premiados

Con este galardón, Tamarindo se suma a los establecimientos gallegos reconocidos en anteriores ediciones, como el Hotel Restaurante O Semáforo de Fisterra y el restaurante Memories Eder. Además de los 17 premios regionales, en las categorías nacionales han sido reconocidos Five Guys, Grupo Alsea, Grupo El Pòsit, el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid.

Los premios, impulsados por Hostelería #PorElClima, una iniciativa de ECODES junto a Coca-Cola y con el apoyo de Hostelería España, han distinguido en esta edición a establecimientos, grupos, asociaciones e instituciones de todo el país por su papel en la transición climática del sector.