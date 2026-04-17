Mares Circulares retira casi 100 kilogramos de residuos del embalse de Baxe, en Caldas (Pontevedra)

51 voluntarios se han reunido este viernes en Caldas de Reis (Pontevedra) en la jornada de recogida de residuos organizada en el embalse de Baxe de Caldas de Reis, dentro del programa Mares Circulares. La iniciativa ha sido posible gracias a Esmerarte, entidad organizadora del festival PortAmérica, Down Pontevedra 'Xuntos', Diario de Pontevedra y Coca-Cola.

Los voluntarios han recogido un total de 99,92 kilogramos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia. La iniciativa también ha contado con la colaboración de Asoprovida, Equilátero DSC, Uned Pontevedra y el Concello de Caldas de Reis.

Todos los datos obtenidos serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto. Esta información, que se suma a la monitorización en 1.163 puntos y recogida periódica desde la primera edición en 2018, se pondrá a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

El presidente de Down Pontevedra 'Xuntos', Manuel Pérez Cabo, ha agradecido que Coca-Cola haya dado esta oportunidad de colaboración: "Una contribución a la mejora medioambiental de la que nos enorgullece formar parte".

"En un ámbito tan complejo como el medioambiental, es fundamental reflexionar sobre cómo, como individuos, nos relacionamos con nuestro entorno. Asumir este desafío a nivel personal constituye el primer paso", ha añadido el alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez.

Por su parte, la responsable de sostenibilidad de PortAmérica, Saleta González, ha destacado que "el festival integra personas de muchas disciplinas con múltiples áreas de trabajo, competencias, intereses y conocimientos, pero con un objetivo común, trabajar hacia la sostenibilidad del festival.

La gestora de comunicación de Coca-Cola, Gema Domínguez, ha destacado que "la colaboración y las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas como las que impulsa Mares Circulares, orientadas a avanzar hacia un entorno marino libre de residuos".

La iniciativa Mares Circulares

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha movilizado a 61.670 voluntarios, que han participado en 939 actuaciones en playas y en 134 intervenciones en espacios naturales protegidos, retirando 3.025 toneladas de residuos. El objetivo es proteger y conservar los entornos marinos y su biodiversidad.

"En Coca-Cola somos conscientes de que los envases son una parte fundamental de nuestro negocio, pero también sabemos que una gestión inadecuada puede derivar en problemas ambientales", ha afirmado la vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Esther Morillas..