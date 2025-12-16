El programa Mares Circulares recoge 171 kilos de residuos en la playa de Compostela en Vilagarcía (Pontevedra)

El Colegio Internacional SEK-Atlántico y Coca-Cola han reunido este miércoles a 40 voluntarios en una jornada de recogida de residuos en la playa de Compostela (Vilagarcía de Arousa), una acción enmarcada en el programa Mares Circulares, que cumple siete años desde su puesta en marcha y ha contado con la colaboración del Concello.

La actividad se saldó con la retirada de 171 kilos de residuos, que fueron clasificados por la Fundación ECOMAR para su reciclaje. Además, los datos obtenidos se incorporarán a la base del proyecto, una herramienta de seguimiento que, desde 2018, incluye la monitorización en 1.163 puntos y se pone a disposición de investigadores y científicos para desarrollar propuestas con impacto real en la conservación de los entornos marinos.

Gema Domínguez, gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, subrayó la "importancia de las alianzas" para lograr un entorno marino sin residuos y destacó como elemento diferencial del proyecto la base de datos acumulada durante casi siete años, útil para avanzar en soluciones y fomentar la economía circular.

A escala nacional, Mares Circulares logró en 2025 recoger más de 376 toneladas de residuos gracias a una red de 9.731 voluntarios y cofradías de pescadores de 16 puertos. En el último año se realizaron 169 actuaciones de limpieza en playas y entornos acuáticos, además de intervenciones en 22 reservas marinas y espacios protegidos y ocho limpiezas submarinas.