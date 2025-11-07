Francisco Boira: "Tenemos el motor eléctrico para satélites más avanzado de Europa"

Desde Cataluña llegaron a Galicia porque aquí los escucharon, apostaron por ellos y "tenían ganas de trabajar" en su proyecto: un satélite que orbite más cerca de la Tierra, algo posible gracias a un motor eléctrico que hoy es su joya de la corona.

Así se ha presentado Kreios Space a través de Francisco Boira, cofundador y director de negocio, en el foro sobre sostenibilidad Green Thursday: El impacto positivo de Galicia, organizado por Treintayseis, que se ha celebrado este jueves en el Círculo de Empresarios de Galicia.

"Los satélites suelen orbitar a unos 500 kilómetros de la Tierra, el nuestro lo hace a 200 kilómetros", ha señalado Boira, que ha destacado que esa menor distancia permite una señal más rápida, mejores imágenes y conectividad a internet, algo que "hace el día a día más fácil".

La base es un motor eléctrico, el único que puede orbitar a esa altura, ya que contrarrestar el aire que existe en esas capas atmosféricas no lo puede hacer uno de combustible. "Es necesario un motor eléctrico y sostenible para que sea viable, y el único es el que nosotros tenemos", ha celebrado.

Tras cinco años, el proyecto que empezó con seis chicos en la Universidad hoy ha aumentado a un equipo de 20 personas para lograr "el motor más avanzado de Europa, compitiendo con unos americanos". Por el momento, funciona "bien en tierra", y en un año, aproximadamente, lanzarán "el primer satélite de la historia que vuela tan bajo".

Las ventajas se traducen, por ejemplo, en las telecomunicaciones y la visualización. Es decir, las mejores imágenes permiten detectar incendios de manera más temprana, monitorizar aguas y su contaminación, y controlar infraestructuras críticas. En el caso de las telecomunicaciones, ofrece la posibilidad de conectarse a internet en situaciones de emergencia, como la Dana o el apagón, que afectan a la infraestructura terrestre.

Esto sólo es posible si orbita el satélite más cerca de la Tierra. Además, es sostenible porque "elimina basura espacial", algo que pronto será un grave problema para viajar al espacio.

Además, ha incidido Boira, evitas colisiones al ir más bajo y no necesita tanto combustible, por lo que se pueden reducir las emisiones a la mitad.

Como cierre, ha dejado un consejo para aquellos que quieran emprender: es básica la persistencia y querer siempre superarse: "Nos trataban como locos, pero hemos conseguido sobrellevar los baches. No hay éxito sin persistencia".