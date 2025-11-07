Águeda Ubeira: "La sostenibilidad es transversal, tanto en la producción como en contratación de personal" Treintayseis

Vanetta Food nació durante la pandemia para ofrecer comida tradicional, pero plant based. Productos "para todo el mundo, no sólo para veganos" cuya producción es más sostenible y su impacto en el medio ambiente, menor.

Así lo ha destacado Águeda Ubeira, cofundadora y CEO de Vanetta Food, que ha sido la encargada de estrenar el foro sobre sostenibilidad Green Thursday: El impacto positivo de Galicia, organizado por Treintayseis, que se ha celebrado este jueves en el Círculo de Empresarios de Galicia.

En la conversación con Loreto Peteiro, subdirectora de Treintayseis y Quincemil, la viguesa ha incidido en que "la sostenibilidad es algo transversal", por lo que "tiene que tocar absolutamente todos los campos". "Yo no puedo generar un producto que es sostenible en base a producción, pero que no es sostenible en base a contratación personal", ha añadido, destacando cómo desde la empresa gallega "miden todo" como método de trabajo.

Un producto que es más amigable con el medio ambiente: mientras un kilo de carne de proteína de ternera emite 70 kilos de CO2, la proteína vegetal sólo un 0,84%. "Tenemos un impacto diario en nuestra comida y alimentación", ha agregado.

Una dirección que Vanetta Food lleva "en su ADN", combinado con la intención de buscar siempre alternativas y mejorar lo ya existente a través de la innovación.

Ante el consumidor, para Águeda lo importante es "que el cliente pruebe el producto, el resto ya viene dado". Así, asegura que en las catas a ciegas de su zorza, hecha con soja texturizada, "sorprende" a todos, que sólo dudan "si es de pollo o de pavo", por eso insiste que hacen "productos para todos, no sólo para veganos".

En sus planes de futuro está seguir reduciendo el impacto ambiental y reconoce que miden su huella de carbono desde que iniciaron este proyecto, incluso con manuales de empresa al respecto. Así que seguirán buscando "todo más sostenible: proveedores, packaging... hay muchas cosas que hacer en este sentido".

Así, los ingredientes, en caso de que no puedan ser de Galicia, como la soja, por no haber plantaciones, son de lugares "lo más cercanos posibles", con medidas "afines" a lo que representan; incluso a la hora de contratar, una condición es vivir en un radio de 15 kilómetros, para que el traslado hasta el lugar de trabajo no genere más contaminación.