Vigo se convirtió en el epicentro de la sostenibilidad durante la Jornada Corresponsables Cedida

Vigo acogió la Jornada Corresponsables de presentación del 20º Anuario Corresponsables, bajo el lema "20 años del Anuario Corresponsables: aprendizajes y retos para liderar la Sostenibilidad", situando a la ciudad como epicentro del debate sostenible.

Según destacan desde la organización, el hashtag #JAnuario2025VIGO generó 482 tuits y más de 9,4 millones de impresiones desde seis países, mientras que el streaming superó las 125.000 visualizaciones.

El encuentro, impulsado por la Xunta de Galicia y celebrado en Afundación Vigo, reunió a más de 15 ponentes y contó con el apoyo de Abanca, Femxa, Fundación Grupo Sifu, Gadisa, Lactalis y Vegalsa-Eroski, además de la colaboración de entidades como AIRCO2, Dircom, Dirse, CEG, ICSEM, I’TICS, Pacto Mundial, Tee Travel, Universidad de Santiago, Universidad de Vigo y Aporta Comunicación.

En la inauguración, Afundación defendió que la sostenibilidad requiere concreción y formación financiera continuada; Corresponsables subrayó sus 20 años de trayectoria y un anuario que recopila más de 3.000 buenas prácticas; y la Xunta reivindicó el programa Responsabilízate para pymes, con el que el 75% de las empresas participantes afirma haber mejorado sus resultados, y avanzó una nueva estrategia de RSE centrada en el desarrollo laboral.

Las mesas de buenas prácticas mostraron casos diversos: Abanca Mar presentó PlanctOn (137 toneladas de residuos retirados, más de 60 limpiezas, 700 embarcaciones y 4.300 voluntarios); Femxa expuso Stronger para conectar jóvenes y empleo; Fundación Grupo SIFU defendió la inclusión con SuperArte y tecnología accesible; Gadisa repasó los 20 años de Alimentes; Lactalis detalló inversiones en Galicia y su foco en bienestar animal y descarbonización; y Vegalsa-Eroski divulgó Capitán Mareas (250 alumnos en nueve centros).

En pymes, AIRCO2 presentó su plataforma auditada de huella de carbono, Tee Travel su iniciativa Camino Clean y Tecalis su apuesta por IA responsable y conciliación. La mesa de grupos de interés coincidió en que la sostenibilidad ha pasado de ser voluntaria a obligación con estándares, exige inversión real, colaboración transversal y aporta competitividad cuando se integra en toda la organización.