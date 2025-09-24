Ofrecido por:
Vigo se convirtió en el epicentro de la sostenibilidad durante la Jornada Corresponsables
Impulsado por la Xunta de Galicia y celebrado en Afundación Vigo, el evento, en el que se presentó el 20º Anuario Corresponsables, reunió a más de 15 ponentes
Vigo acogió la Jornada Corresponsables de presentación del 20º Anuario Corresponsables, bajo el lema "20 años del Anuario Corresponsables: aprendizajes y retos para liderar la Sostenibilidad", situando a la ciudad como epicentro del debate sostenible.
Según destacan desde la organización, el hashtag #JAnuario2025VIGO generó 482 tuits y más de 9,4 millones de impresiones desde seis países, mientras que el streaming superó las 125.000 visualizaciones.
El encuentro, impulsado por la Xunta de Galicia y celebrado en Afundación Vigo, reunió a más de 15 ponentes y contó con el apoyo de Abanca, Femxa, Fundación Grupo Sifu, Gadisa, Lactalis y Vegalsa-Eroski, además de la colaboración de entidades como AIRCO2, Dircom, Dirse, CEG, ICSEM, I’TICS, Pacto Mundial, Tee Travel, Universidad de Santiago, Universidad de Vigo y Aporta Comunicación.
En la inauguración, Afundación defendió que la sostenibilidad requiere concreción y formación financiera continuada; Corresponsables subrayó sus 20 años de trayectoria y un anuario que recopila más de 3.000 buenas prácticas; y la Xunta reivindicó el programa Responsabilízate para pymes, con el que el 75% de las empresas participantes afirma haber mejorado sus resultados, y avanzó una nueva estrategia de RSE centrada en el desarrollo laboral.
Las mesas de buenas prácticas mostraron casos diversos: Abanca Mar presentó PlanctOn (137 toneladas de residuos retirados, más de 60 limpiezas, 700 embarcaciones y 4.300 voluntarios); Femxa expuso Stronger para conectar jóvenes y empleo; Fundación Grupo SIFU defendió la inclusión con SuperArte y tecnología accesible; Gadisa repasó los 20 años de Alimentes; Lactalis detalló inversiones en Galicia y su foco en bienestar animal y descarbonización; y Vegalsa-Eroski divulgó Capitán Mareas (250 alumnos en nueve centros).
En pymes, AIRCO2 presentó su plataforma auditada de huella de carbono, Tee Travel su iniciativa Camino Clean y Tecalis su apuesta por IA responsable y conciliación. La mesa de grupos de interés coincidió en que la sostenibilidad ha pasado de ser voluntaria a obligación con estándares, exige inversión real, colaboración transversal y aporta competitividad cuando se integra en toda la organización.