Un vigués contra el cambio climático: "Las generaciones actuales son las que están definiendo nuestro futuro"

Creció entre los barrios de Alcabre, Bouzas y Coia, Diego Ferraz reconoce que no sabe cuándo le dio el "click" de empezar a interesarse por el cambio climático, aunque fue durante la ESO cuando le surgió el interés por todo lo relacionado con el impacto de la actividad del hombre sobre la naturaleza.

XUNTA Galicia tramitará una ley propia de meteorología si el Gobierno no traspasa competencias

Graduado en Ciencias Ambientales por la UVigo, completó su formación con un Master de Oceanografía para especializarse en océano y clima, lo que le permitió profundizar en la cuestión climática.

Su habilidad para trasladar asuntos complejos relacionados con el cambio climático de manera sencilla y accesible, le ha valido la repercusión como divulgador; en su perfil en redes sociales, donde es conocido como @Ecodiuku, ha sido capaz de combatir bulos y explicar lo ocurrido recientemente en Valencia con la crisis de la DANA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego | Cambio Climático 🌏🦋 (@ecodiuku)

Esta labor como comunicador medioambiental y su lucha contra el cambio climático le valió para ser seleccionado para formar parte del prestigioso programa impulsado por el Departamento de Estado de EE.UU. conocido como International Visitor Leadership Program (IVLP).

Este programa se celebró entre septiembre y octubre y reunió a líderes emergentes de diferentes países con el objetivo facilitar el intercambio de ideas y soluciones en áreas claves como el cambio climático, la sostenibilidad y las energías renovables; una ocasión, también, que le ha servido para conocer otros proyectos innovadores y a líderes globales a lo largo de varias ciudades estadounidenses.

¿Qué supuso para ti ser uno de los elegidos por el IVLP para ejercer de observador durante esas tres semanas?

Creo que ser escogido para participar en un programa de este nivel es el resultado de muchos años de dedicación y sacrificio al tema climático y ambiental. Ya he participado en otros eventos climáticos internacionales como las Cumbres del Clima (COPs), viajando a Glasgow y Dubai. No obstante, tener la oportunidad de poder ir a los Estados Unidos a visitar diferentes ciudades, administraciones y proyectos sobre crisis climática y transición energética es una experiencia enriquecedora y motivante.

¿Cómo fue la experiencia en Estados Unidos?

El programa en Estados Unidos fue frenético. Fueron tres semanas, desde el 28 de septiembre hasta el 20 de octubre. En el programa participaban personas de todo el mundo. No obstante, nosotros visitamos cuatro ciudades: Washington D. C., Kansas City (Missouri), Los Angeles (California) y Miami (Florida). En cada cual visitamos las entidades más representativas y que más valor y conocimiento nos podían aportar. Además de las propias reuniones con los representantes de las entidades, el propio equipo de profesionales que fuimos seleccionados también nos permitió intercambiar información de puntos de vista.

Llevamos muchos años escuchando hablar del cambio climático, pero parece que no acabamos de ser conscientes de todo lo que supone, ¿ves cierto avance en la concienciación sobre la importancia de lo que está ocurriendo en nuestro planeta?

Haberlo, lo hay. La cuestión es si es suficiente, y la respuesta es no. Aunque en las encuestas la preocupación por el cambio climático crezca y el negacionismo climático disminuya, decir en una encuesta que te preocupa el cambio climático no es lo mismo que tomar la decisión de cambiar un hábito individual o exigir cambio climático, esto lleva consigo una acción real y muchas veces encontramos barreras que nos impiden aplicar estos cambios. Por eso, es muy importante la divulgación, no sólo para entender las cosas antropogénicas de la crisis climática, si no para entender las consecuencias en nuestro día a día de la misma, pero sobre todo, para conocer y poder aplicar las soluciones necesarias.

"Decir en una encuesta que te preocupa el cambio climático no es lo mismo que tomar la decisión de cambiar un hábito individual o exigir cambio climático"

¿Cómo de importante consideras la divulgación a través de canales como las redes sociales para que las nuevas generaciones se comprometan con el futuro del planeta?

Creo que la comunicación y la divulgación son fundamentales a la hora de generar conciencia ecológica y más en las nuevas generaciones que son las que más redes sociales consumen. Sin embargo, mi divulgación y la divulgación en general no va dirigida sólo a las nuevas generaciones, ya que son las generaciones actuales que están en puestos de responsabilidad de toma de decisiones políticas y empresariales las que realmente están escogiendo y definiendo el futuro.

Mirando hacia Vigo, ¿qué cosas consideras positivas y cuales negativas de las que hay actualmente en la ciudad? Me refiero, sobre todo, a las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años. En política climática, energética y ambiental hay un total de 0 políticas positivas: ni apuesta por energías renovables ni apuesta por el transporte público (de bicicletas municipales ya ni hablamos) ni apuesta por la rehabilitación energética ni zonas de bajas emisiones… Tan sólo una pequeña intencionalidad de mejorar la gestión de residuos con un contenedor de basura orgánica. De hecho, al contrario, el Gobierno local destaca por políticas contra el medio ambiento como la constante tala de árboles y el aumento de zonas asfaltadas. Por último, respecto al Vigo Vertical, al contrario de lo que podría pensar mucha gente, creo que puede ser algo positivo ya que favoreces la movilidad activa disminuyendo las posibles barreras físicas. "El gobierno de Vigo destaca por políticas contra el medio ambiente como la constante tala de árboles y el aumento de zonas asfaltadas"

¿Qué tres consejos o acciones consideras claves para que los ciudadanos podamos colaborar en retrasar o eliminar, si aún es posible, el cambio climático?

Lo primero: hablar de él. Si no hablamos de algo, no existe. Pero para hablar de él tenemos que tener unas nociones básicas sobre la temática, para eso es importante acudir a fuentes fiables. El segundo sería saber cómo te puede afectar a ti en tu trabajo o vida cotidiana. Y el tercero, comenzar a aplicar acciones individuales en tu rango de actuación (grupo de amistades, trabajo, hogar, familia, etc.) y, sobre todo, pensar en cómo contribuir a las acciones o proyectos colectivos que de verdad ayuden a la transformación para mitigar y adaptarnos a la crisis climática.

Por último, ¿qué le dirías a las administraciones?

Que sean valientes. A estas alturas, todas las administraciones son conocedoras de la problemática, saben cuál es la dimensión del problema al que nos enfrentamos. No obstante, su pensamiento cortoplacista de tener que hacer lo necesario para conseguir votos en la próxima legislatura les impide llevar a cabo las transformaciones necesarias. Estamos en un momento crítico en el que las propuestas para la mitigación de la crisis climática (renaturalización, reforestación, energías renovables, movilidad activa y eléctrica, etc) pueden ser también una oportunidad no sólo de mejorar nuestra calidad de vida, si no también de mejorar nuestra economía y generar nuevos puestos de trabajo.