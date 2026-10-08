Imagen de la feria de Conxemar, en Vigo, a 6 de octubre de 2026 S.P.

Conxemar vuelve a batir récords en Vigo pero sigue "encorsetada" y reclaman la ampliación del Ifevi

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar, cierra este jueves su XXVII edición con cifras récord. A media mañana ya había superado los cerca de 30.000 visitantes registrados en 2025 y la organización prevé terminar con un incremento próximo al 2%.

Además, esta edición reunió a 836 empresas de 47 países, el mayor número hasta ahora.

El presidente de Conxemar, Eloy Alvariza, destacó también el "gran volumen" de negocio generado durante los tres días de feria, especialmente en operaciones internacionales.

Sin embargo, volvió a advertir de la feria está "encorsetada" porque el crecimiento está limitado por el tamaño actual del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

Conxemar pide 5.000 metros cuadrados más

Alvariza cifró en unos 5.000 metros cuadrados adicionales el espacio necesario únicamente para atender la demanda actual del sector del pescado congelado, el equivalente a un nuevo pabellón.

Sobre los compromisos expresados por la Xunta y el Concello de Vigo para ampliar el recinto, afirmó que "no hay por qué dudar de sus palabras", aunque reclamó que las promesas vayan acompañadas de presupuestos y plazos concretos.

Además, advirtió de que cualquier ampliación que comenzase ahora podría tardar tres o cuatro ediciones en estar disponible y probablemente quedaría cubierta desde el inicio por la demanda actualmente existente.

PP y BNG reclaman avances

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, responsabilizó al alcalde, Abel Caballero, del bloqueo de la ampliación y aseguró que el acuerdo permanece "parado en la mesa del alcalde".

Recordó que la Xunta ya destinó siete millones de euros a anteriores mejoras del recinto y defendió la disposición tanto del Gobierno gallego como de la Deputación a alcanzar un acuerdo.

Además, Sánchez ha apuntado que la Diputación de Pontevedra "aceptó salir del patronato para dar cabida a Zona Franca si con ese se alcanzaba un acuerdo" y que también se aceptaron todas las "demandas de Caballero" y cuando no supo qué más exigir para seguir paralizando el acuerdo, simplemente llegó el silencio".

"Aparcó el acuerdo en alguna esquina de su mesa y ahí sigue", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, reclamó a Xunta y Concello un "apoyo real" que garantice la continuidad de Conxemar en Vigo. Los nacionalistas piden compromisos presupuestarios para ampliar el Ifevi y elevar las aportaciones económicas al evento, que, según sus datos, genera un retorno aproximado de 250 millones de euros.

El BNG sostiene además que la falta de espacio provoca que Vigo y su área dejen de ingresar alrededor de 20 millones de euros anuales y reclama que la ampliación se refleje en los presupuestos de la Xunta para 2027.

"Ni está ni volverá": expulsada por publicidad sexista

El cierre de la feria estuvo marcado también por la polémica provocada por una empresa italiana que distribuyó publicidad para promocionar almejas utilizando imágenes de mujeres desnudas y mensajes como "No todas las almejas son iguales".

Conxemar decidió expulsar a la compañía y aseguró que no volverá a participar en el evento. "Ni está ni volverá", afirmó Eloy Alvariza, que defendió que la organización actuó de forma "rápida y contundente".

La feria calificó la campaña de "sexista y vejatoria" y sostuvo que este tipo de publicidad es incompatible con sus principios de "igualdad, dignidad y respeto".