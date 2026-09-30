Armadores de Vigo ven "insuficientes" las ayudas ante la "grave situación" del sector por la crisis de Oriente Medio

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) ha advertido este miércoles de que las ayudas articuladas para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio son "absolutamente insuficientes" ante la "grave situación" que atraviesa el sector pesquero.

Así, mediante un comunicado remitido a Europa Press, ARVI ha advertido de que la evolución del precio del combustible y el mantenimiento de niveles "inasumibles" para las empresas está provocando "un grave impacto". "Desde el inicio de la crisis, su coste se ha más que duplicado, mientras que el actual mecanismo de ayudas presenta importantes deficiencias que limitan seriamente y pervierten su eficacia", han apuntado los armadores.

Por ello, consideran "imprescindible" vincular la ayuda al combustible efectivamente repostado, aplicándola en el momento del suministro y no sobre consumos estimados; revisar el precio de activación de 0,70 euros/litro, por ser superior al precio previo a la crisis y a la media de 2023 (situada en 0,555 euros); e incrementar la ayuda hasta cubrir, al menos, el 70 % del diferencial entre ese precio de referencia de 0,555 euros/litro y el precio actual del combustible.

También han pedido extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la exención de las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto para las empresas como para los trabajadores; y avanzar en la prórroga de estas medidas a nivel comunitario y en la implantación del Registro Especial para los buques de altura y gran altura que faenan fuera de la ZEE española, como instrumento que podría contribuir a mejorar la competitividad y capacidad de respuesta de estas empresas ante la actual crisis.

Para ARVI "resultaría cuando menos paradójico que no se adopten en nuestro país las medidas necesarias para garantizar la viabilidad y continuidad de las empresas pesqueras", cuando sus productos son una "fuente estratégica de proteína de primera calidad", tal y como reconoce la FAO.