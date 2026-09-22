La flota de altura en Vigo reclama medidas al Gobierno para frenar la pérdida de buques y empresas

Las patronales españolas de la pesca de altura y gran altura —OPPC3, OPPF4 y OPNAPA—, con base en Vigo, han reclamado al Gobierno activar "con urgencia" el Registro Especial para sus flotas. Así, han exigido a los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transportes y Movilidad Sostenible un Plan de Acción para frenar la pérdida de buques y empresas bajo pabellón español.

Estas organizaciones han remitido a los ministerios el informe 'Evolución y pérdida de capacidad productiva de la flota española de altura y gran altura. Caladeros no españoles. Periodo 2010-2025'. El texto analiza las consecuencias de la reducción de esta flota en términos de capacidad pesquera, empleo, actividad empresarial, generación de valor y actividad portuaria, industrial y de servicios.

El informe pone de manifiesto que "la pérdida de un buque español supone mucho más que la desaparición de una unidad de flota", ya que implica también la pérdida de empleo directo e indirecto, compras y servicios, actividad portuaria y capacidad empresarial e industrial que permanece en España aunque los buques operen en aguas internacionales o de terceros países.

Ante la evolución de nuevas bajas durante 2026 por abanderamiento en terceros países y desguace, las organizaciones advierten de que "ya no se trata de prevenir una pérdida futura, sino de detener un proceso que ya está en marcha, agravado por el incremento del precio del combustible y del resto de los costes operativos".

Los productores han señalado que el Registro Especial "debe constituir una herramienta previa y fundamental para hacer posible la futura renovación de la flota pesquera", al proporcionar a las empresas de altura y gran altura de bandera española un marco adaptado a sus características y capaz de mejorar su competitividad.

Según han indicado, el Registro "no se plantea únicamente como una medida para evitar nuevas salidas de buques, sino también como una condición necesaria para conservar el tejido empresarial y crear las bases que permitan renovar la flota española en el futuro".

Como recuerda Europa Press, las organizaciones ya trasladaron su preocupación al Gobierno en agosto de 2024 y en junio de 2025, "cuando ya se advertía de la pérdida de competitividad y de la salida de buques y empresas del pabellón español".