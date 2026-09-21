Precio de los combustibles en la gasolinera Repsol de República Argentina, a lunes, 21 de septiembre de 2026. Treintayseis

La gasolina y el diésel siguen su escalada de precios en Vigo y ya superan los dos euros por litro

Quien haya comenzado este lunes la semana llenando el depósito, se habrá dado cuenta de que, de nuevo, el precio del combustible ha vuelto a subir, algo que se está convirtiendo en una constante a lo largo de este mes de septiembre.

El precio medio de la gasolina 95 en Vigo se sitúa en 1,984 euros, con máximos que superan los 2 euros; y el diésel A, en 1,969 euros, aunque el precio máximo de este lunes está en 2,069.

Esto supone que, desde la semana pasada, la gasolina ha aumentado casi seis céntimos en siete días, algo más de un 3%, mientras que el diésel es aún mayor, son 7,4 céntimos, cerca de un 4%.

El precio de los carburantes ha sido un quebradero de cabeza desde hace meses; durante el verano, también se notó la crisis energética internacional. Pero no hace falta ir tan lejos, ya que ese acelerón en el aumento de coste se nota desde el arranque de este mes.

Casi 20 céntimos en menos de 3 semanas

El 1 de septiembre se produjo una caída "artificial" de los precios por la entrada en vigor de las ayudas fiscales ejecutadas desde el Gobierno. Así, se dio la circunstancia de que, en Vigo, la media del diésel pasó de 1,920 euros el litro 31 de agosto a 1,799 el 1 de septiembre y 1,794 el día 2. A partir de ahí comienza a subir casi sin interrupción.

Desde el mínimo del 2 de septiembre, el precio representativo del diésel ha recuperado casi 20 céntimos por litro en menos de tres semanas.

E igual en la gasolina: el 1 de septiembre algunas gasolineras low cost marcaban en torno al 1,77 euros por litro, y a mediados de mes ya oscilaban entre 1,90 y el 1,95 euros.

Hoy, lunes 21 de septiembre, las gasolineras más baratas son cuatro, tanto en gasolina 95 como en diésel A. Tres de Plenergy (I, II y VI) y la del Alcampo de la avenida de Madrid, con 1,899 euros el litro de gasolina y 1,879 euros el de diésel.

Las más caras en gasolina 95 son las de Repsol, en República Argentina, 8 y en la Avenida de Beiramar, con 2,079 euros por litro, y en la Plaza de España, con 2,069 euros; mientras que en el diésel A la más cara es la Repsol de la Avenida de Beiramar (2,069 euros) y las Moeve de Ricardo Mella y Orillamar (2,054 euros).