Banca March inaugura en Vigo su primer centro de negocio en Galicia con el objetivo de triplicar sus 750 millones de euros de volumen de negocio en la Comunidad en un horizonte de tres a cinco años. Ubicado en el número 1 de la calle Policarpo Sanz, el nuevo espacio dispone de una superficie total de 475 metros cuadrados y está dotado con tecnología de última generación.

Según ha reivindicado la empresa en un comunicado, las nuevas instalaciones disponen de una zona de recepción y espera con un puesto de caja, un cajero automático y cinco salas privadas de reuniones con medios audiovisuales. Además, dispone de una sala de eventos con un aforo de 50 personas, una sala con capacidad para 18 gestores y otros espacios de soporte. El equipo de alta especialización está liderado por Andrés del Río, director de la oficina.

"Esta sede refuerza el compromiso estratégico de Banca March con Vigo y con Galicia, un territorio con un gran potencial de crecimiento en el que queremos consolidarnos como el referente indiscutible en banca privada y asesoramiento a empresas, con especial atención a las empresas familiares y las familias empresarias", ha señalado el consejero delegado de Banca March, José Luis Acea.