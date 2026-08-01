En vigor: los trabajadores podrán reducir o modificar su jornada ante altas temperaturas por ola de calor

En lo que va de verano, España ha afrontado cuatro intensas olas de calor que han dejado temperaturas por encima de los 40 ºC en numerosos puntos del país.

Disfrutar de las vacaciones con estas temperaturas no es lo mismo que tener que trabajar durante las horas de más calor, pero en estos casos existe una regulación específica aprobada por el Gobierno de España.

Los trabajadores podrán modificar su jornada ante altas temperaturas

El calor intenso altera de forma directa el cuerpo y la mente. Este verano ya se han registrado cuatro olas de calor, que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar avisos, incluso de nivel rojo.

Ante esta situación surge una pregunta: ¿puede un trabajador ausentarse de su puesto o reducir o modificar la jornada de trabajo por las altas temperaturas asociadas a una ola de calor?

Aunque no existe una normativa concreta que permita faltar al trabajo, el Estatuto de los Trabajadores recoge un permiso retribuido --es decir, sin perder su salario habitual-- para aquellos casos en los que el trabajador no pueda acudir al centro de trabajo en condiciones normales.

"Hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso", establece el artículo 37 de la citada ley.

Una vez transcurridos los cuatro días, el permiso se podrá prolongar hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, "sin perjuicio de la posibilidad de la empresa de aplicar una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de jornada".

¿Qué ocurre cuando se decretan avisos por calor intenso?

Cuando existen avisos de nivel naranja o amarillo por condiciones meteorológicas adversas, ya sea altas temperaturas o lluvias torrenciales, el Ministerio de Trabajo y Economía Social confirma que puedes reducir o modificar tu jornada.

"Ante los últimos avisos emitidos por la Aemet os recordamos que cuando se emite un aviso naranja o rojo puedes reducir o modificar tu jornada laboral. Dispones de 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al trabajo hasta que desaparezcan las circunstancias". Así lo recordó el departamento dirigido por Yolanda Díaz en X (antes Twitter).

‼️Ante los últimos avisos emitidos por la AEMET os recordamos que cuando se emite un aviso naranja o rojo puedes reducir o modificar tu jornada laboral.



🔹Dispones de 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al trabajo hasta que desaparezcan las circunstancias. https://t.co/XU0fxf9vOb — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) July 14, 2026

La posibilidad de ausentarse, reducir o modificar la jornada de trabajo también aplica a situaciones de emergencia como los incendios.