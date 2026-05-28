Zona Franca de Vigo da luz verde a más de 44 millones para avanzar en el VgoTIC Global HUB de López Mora

El delegado del Estado, David Regades, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, supervisaron el inicio de los trabajos y los preparativos de todo el proceso Zona Franca

El Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Vigo ha aprobado la adjudicación de las obras de reforma del Edificio 4 del VgoTIC Global HUB, que acogerá la incubadora de alta tecnología startTIC, destinada a impulsar el sector TIC en Vigo. La actuación contará con un presupuesto de 4.441.822,13 euros, sin IVA, y un plazo de ejecución de 10 meses.

El proyecto cuenta con una cofinanciación europea del 60% a través de Fondos FEDER, dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027, y se desarrollará en colaboración con el Centro Tecnológico Gradiant y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.

El Comité ha dado también luz verde a la licitación de las obras de reforma y urbanización de los edificios 1, 2 y 3, donde se ubicarán el Centro de Negocios, en el edificio 1, y el Centro de Excelencia de Aeroespacial y Defensa de Indra, en el edificio 2, tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros.

Esta segunda actuación tendrá un plazo máximo de ejecución de 48 meses y un presupuesto base de licitación de 39.669.391,55 euros, sin IVA. En conjunto, ambas operaciones supondrán una inversión superior a los 44 millones de euros.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, ha destacado que estos acuerdos representan "un importante paso adelante" para poner en marcha un gran centro tecnológico de referencia en el noroeste peninsular, orientado a la innovación, el emprendimiento, la formación y la competitividad empresarial, además de transformar el entorno urbano de López Mora.