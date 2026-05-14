Tercer día de huelga del Metal en Vigo con aviso a la patronal: "Que no nos traigan migajas"

Los trabajadores del sector del Metal han salido a las calles de Vigo por segundo día consecutivo con motivo de los paros convocados por los sindicatos por la negociación del convenio colectivo.

Igual que las dos manifestaciones anteriores, miles de personas han participado en las marchas, que han provocado cortes de tráfico temporales a lo largo de todo el recorrido, que ha finalizado, de nuevo, en la Plaza de la Estrella.

Manifestación del sector del Metal en Vigo. Treintayseis / Cedida

El tercer día de huelga ha estado marcado por la convocatoria de la patronal para una nueva reunión, que sería la decimocuarta, con la vista puesta en la celebración de Navalia la semana que viene en el Ifevi, que coincidirá con los tres próximos parones convocados: 19, 20 y 21 de mayo.

El mensaje de los sindicatos sobre esta nueva reunión ha sido clara: "Si la patronal no trae nada nuevo y nos siguen trayendo migajas, ya sabéis dónde tenemos que estar", en alusión a la feria del sector naval.