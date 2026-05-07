Manifestación del Metal en Vigo: arde un contenedor el primer día de huelga en el sector

El sector del Metal de la provincia de Pontevedra se ha echado a las calles de Vigo en su primer día de huelga convocada por CCOO, CIG y UGT rodeado de un amplio despliegue de unidades policiales antidisturbios.

Más de un millar de trabajadores se dirigen en estos momentos hacia el centro de la ciudad hasta terminar en la delegación de la Xunta, donde se celebrará una asamblea. La protesta está dirigida al bloqueo que, denuncian, está sucediendo en la negociación del convenio colectivo, que afecta a alrededor de 30.000 trabajadores de astilleros, auxiliares de naval y automoción, fontanería, electricidad, y otras actividades.

Durante el trayecto por la Avenida de las Camelias, ha ardido un contenedor de papel situado frente al número 45 de la calle y de un supermercado. Las llamas han alertado a los vecinos y han obligado a intervenir a los bomberos.

Según han relatado varios testigos a Treintayseis, el olor a humo ha inundado las instalaciones de la superficie comercial y las trabajadoras "están muy asustadas".

Imagen del contenedor quemado. Treintayseis

"La huelga es un total éxito"

La manifestación ha partido desde la zona de Beiramar, donde se encuentran los principales astilleros de la ciudad, al grito de "¡Convenio del Metal, Solución!". Antes de la salida, el responsable comarcal de CIG Industria, Xulio Fernández, ha destacado que "la huelga es un total éxito", según la información que trasladan los piquetes y delegados de los centros de trabajo de la provincia.

Fernández ha instado a la patronal a "abandonar la sinrazón", "dejar de imponer" y "sentarse a negociar de manera leal y honrada", para atender las "justas" reivindicaciones de un sector que, este jueves, está "demostrando su fortaleza" en la calle.

Por su parte, el portavoz de CC.OO., Rodolfo Otero, ha recordado que el acuerdo para el convenio no estuvo lejos pero ha advertido de que los trabajadores necesitan "un reconocimiento" por parte de la patronal.

"Lo que venimos a exigir en la calle es dignidad, necesitamos que los trabajadores sean respetados, y se les dé la dignidad que merecen", ha proclamado, y ha incidido en que este sector es muy vulnerable en lo que respecta a la seguridad laboral, con una industria en concreto, el naval, con un "alto riesgo" de accidentes. "Queremos que se reconozca esa situación y se le dé cobertura", ha añadido.

Imagen de los trabajadores del Metal durante la manifestación. ADRIAN IRAGO

Mientras, Cristian González, portavoz de UGT en la mesa de negociación, ha apuntado que "el convenio del Metal de Pontevedra siempre fue un referente". "Y hay que demostrarlo, tanto en el salario como, sobre todo, en las condiciones de trabajo", ha explicado.

"Vemos un aumento de la precariedad, cuestiones como el estrés térmico, y si no lo ponemos en convenio, los empresarios no hacen lo que tienen que hacer (...) ponemos en riesgo la salud de los trabajadores", ha afirmado, y ha trasladado su esperanza de que esta jornada de huelga sirva para que la patronal "despierte, se tome las cosas de verdad, y que nos sentemos a negociar".