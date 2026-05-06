Ya ha entrado en vigor: ayudas de hasta 530.000 euros para la contratación de socorristas este verano 2026

Los socorristas ejercen un papel fundamental para garantizar la seguridad en piscinas, playas y otras instalaciones acuáticas. Con el verano a la vuelta de la esquina, la contratación de estos profesionales está a punto de comenzar.

En este contexto, la Xunta de Galicia ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas dirigida a más de 150 ayuntamientos o mancomunidades para facilitar la contratación de estos profesionales durante los meses estivales.

Ayudas de hasta 530.000 euros para la contratación de socorristas

Aro salvavidas Xunta de Galicia

Ya es oficial: el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado esta semana la resolución del orden de ayudas de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para financiar la contratación de socorristas con el objetivo de garantizar la seguridad en las diferentes instalaciones acuáticas.

Por provincias, A Coruña y Pontevedra, con mayor número de zonas de baño, reciben las mayores cuantías de ayudas: 530.000 y 372.500 euros, distribuidos entre 56 y 35 ayuntamientos, respectivamente.

Les siguen Lugo, con cerca de 298.000 euros para 41 ayuntamientos, y Ourense, con 300.000 euros destinados a 54 ayuntamientos.

Se trata de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la prestación del servicio de vigilancia, rescate y salvamento en los espacios acuáticos naturales o instalaciones acuáticas de titularidad municipal en el período entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

En un comunicado, la Xunta explica que las ayudas se destinarán a financiar tanto al personal propio de la entidad local como a las personas que el ayuntamiento contrate para estas tareas a través de una empresa externa mediante un contrato de servicios.

En ambos casos, las personas interesadas deberán estar inscritas en el Registro Profesional del Personal de Socorrismo, Información y Primeros Auxilios de Galicia. Actualmente constan inscritos en este registro más de 4.800 profesionales.

En la concesión de las aportaciones se tuvieron en cuenta criterios como el número de zonas de baño inscritas en el Registro de Aguas de Baño de Galicia, la población total de la entidad local, el número de banderas azules o contar con la declaración de municipio turístico gallego.

Según publica el DOG, estas ayudas son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.