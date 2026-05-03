Confirmado por la Xunta: ayudas de hasta 270 euros para comprar libros y se mantienen los vales de material escolar

La Xunta de Galicia destinará 17 millones de euros a las ayudas a la compra de libros y material para el año académico 2026/27 con el objetivo de apoyar a las familias con hijos en edad escolar.

Se mantienen las cuantías de los vales para comprar cuadernos, bolígrafos y todo tipo de material, así como libros, el préstamo de manuales a través del fondo solidario y el apoyo que supone la matrícula gratuita en todas las etapas.

Apoyo a las familias con hijos en edad escolar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció un paquete de ayudas para apoyar a familias con hijos en edad escolar, especialmente según su nivel de renta.

La Xunta destinará 17 millones de euros a tres medidas principales: ayudas para comprar libros, vales para material escolar y el préstamo de manuales a través de un fondo solidario (incluido el alumnado del programa E-Dixital). Además, se mantiene la deducción fiscal para las familias que no se benefician de estas ayudas.

También se convocarán ayudas para comedores escolares no gestionados por la Xunta. En conjunto, las medidas suponen un ahorro de unos 26,5 millones de euros para las familias gallegas.

En el curso actual, el 70% del alumnado de etapas obligatorias (166.449 estudiantes) tuvo libros gratuitos a través del fondo, de las ayudas para la compra de manuales o del programa de libro electrónico. De ellos, 122.950 obtuvieron vale para material escolar.

Hasta 270 euros para adquirir libros

Las ayudas para la compra de libros de texto mantienen su funcionamiento y los mismos tramos de renta, consolidando subidas de entre 20 y 30 euros respecto a cursos anteriores.

En Primaria, el alumnado recibe 240 euros en el primer tramo (renta familiar igual o inferior a 6.000 euros), y 160 euros en el segundo tramo (entre 6.000 y 10.000 euros). En la ESO, las cuantías son de 270 euros y 180 euros, respectivamente.

El alumnado bajo tutela de la Xunta recibe siempre la ayuda máxima: 240 euros en Primaria y 270 euros en la ESO, independientemente de la renta.

Además, se conceden 300 euros a estudiantes de educación especial y a aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo y una discapacidad igual o superior al 33%, sin tener en cuenta la renta familiar.

El alumnado de 3º de Primaria a 4º de la ESO puede acceder al fondo de libros -también quienes participan en el programa E-Dixital- y disponer de hasta 6 manuales según la renta familiar. Para beneficiarse, es obligatorio devolver los libros del curso anterior.

Si el centro necesita comprar libros adicionales por falta de ejemplares, la Xunta financia 50 euros por libro en Primaria y 45 euros en la ESO.

Hasta 75 euros para vales de material

Los vales para material escolar están dirigidos a familias con una renta per cápita igual o inferior a 10.000 euros y se dividen en dos tramos: 75 euros para rentas de hasta 6.000 y 60 euros para rentas entre 6.000 y 10.000 euros por alumno.

El alumnado bajo tutela de la Xunta, de educación especial o con necesidades específicas de apoyo educativo y una discapacidad igual o superior al 33% recibirá el importe máximo de 75 euros, independientemente de la renta familiar.