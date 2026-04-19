Ya disponible: nueva ayuda de 1.814 euros para apoyar la internalización de empresas gallegas

El tejido empresarial gallego está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Dada su importancia, las distintas administraciones y organizaciones ponen a disposición diversos programas de apoyo para impulsar su crecimiento.

Precisamente, en los últimos días, la Cámara de Comercio de Tui (Pontevedra) ha activado una nueva convocatoria de subvenciones, disponible hasta septiembre, que tiene como objetivo fomentar la internacionalización de empresas gallegas.

Ayudas disponibles hasta septiembre o hasta agotar presupuesto

Enmarcadas en el programa Pyme Global, orientado a apoyar la internacionalización, estas ayudas están dirigidas a las empresas extractoras y transformadoras de piedra natural, así como a todas las empresas industriales, comerciales o de servicios relacionados con el sector de la piedra natural.

Además, esta convocatoria incluye el proceso de selección de las empresas participantes en la actuación 'Visita Profesional de la Feria Marmomac de Verona (Italia) 2026'.

El presupuesto máximo de esta convocatoria asciende a 17.994,19 euros, de los cuales 4.387 euros se destinan a las empresas participantes y los 13.607,19 euros restantes a cubrir gastos de viaje y otros costes indirectos.

En total, la cuantía máxima de la ayuda por empresa beneficiaria asciende a 907,15 euros. Para aquellas empresas que tengan dos bolsas de viaje la ayuda máxima será de 1814,29 euros. "Se admitirán empresas hasta agotar el presupuesto", detalla el texto de la convocatoria.

Requisitos y cómo inscribirse a la convocatoria

Podrán ser beneficiarias de esta ayuda las pequeñas y medianas empresas que estén dadas de alta en el Censo del Impuesto de Actividades Económicas y que tengan su domicilio fiscal en cualquier municipio de la región o de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Tui.

Entre los requisitos también se encuentra: estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, tener una facturación mínima de 100.000 euros en la última anualidad y tener una plantilla media de, al menos, dos empleados por cuenta ajena.

Las empresas interesadas podrán presentar su solicitud a través del formulario habilitado en la Sede electrónica de la Cámara de Comercio de Tui.

El plazo de solicitudes se encuentra abierto y finalizará el próximo 11 de septiembre, a las 14:00 horas, o con anterioridad a dicha fecha de fin si se agotase el crédito presupuestario establecido. Solo se admitirá a trámite la presentación de una solicitud por empresa.