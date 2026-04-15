El Puerto de Vigo se prepara para recibir seis cruceros en menos de siete días APV

Las últimas dos semanas de abril serán de gran intensidad en el Puerto de Vigo, con hasta seis escalas en menos de una semana.

La actividad arrancará mañana, jueves 16 de abril, con la llegada simultánea de dos grandes buques. Por un lado, el MSC Preziosa, un gigante de la clase Fantasia con 334 metros de eslora, que tiene prevista su entrada a las 09:00 horas para el desembarque de 208 pasajeros y el embarque de 233 nuevos cruceristas. Su salida está programada para las 17:00 horas.

Por otro, el Norwegian Sky, que hará su escala inaugural en Vigo. Con capacidad cercana a los 2.000 pasajeros, atracará a partir de las 10:00 horas y permanecerá en la ciudad hasta las 18:00 horas.

El viernes, nueva escala inaugural, en este caso del Liberty of the Seas, un coloso con capacidad para más de 4.300 pasajeros, reforzará la posición de Vigo como puerto de referencia en el Atlántico.

De cara a la semana que viene, el martes 21 de abril se dará una escala triple: Le Bellot, Ventura y Britannia.

De este modo, abril se sitúa como uno de los mejores meses del ejercicio 2026, con 17 escalas programadas. Para el cierre del año, el Puerto tiene previstas un total de 119 escalas.

Además, una delegación viguesa, encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, se encuentra en la feria Seatrade Cruise Global, que se celebra esta semana en Miami, el encuentro más importante del sector a nivel mundial, donde Vigo busca captar nuevos tráficos y reforzar su visibilidad ante las principales navieras internacionales.