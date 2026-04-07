Confirmado: hasta 105 euros de ahorro en material escolar para las familias gallegas en la Renta 2025-2026
Esta medida beneficiará a "alrededor de 60.000 familias" con un "ahorro de alrededor de 6 millones y medio de euros", según el Gobierno gallego
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Quedan menos de 24 horas para que arranque la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025. Entre el 8 de abril y el 30 de junio, los contribuyentes gallegos podrán confeccionar las declaraciones de forma online o presencial.
La campaña comenzará justo después de la Semana Santa. Mañana, 8 de abril, se abrirá el plazo para la presentación de las declaraciones a través de Internet y se extenderá hasta el 30 de junio, último día de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2025.
Hasta 105 euros de ahorro por hijo en la Renta 2025-2026
Los contribuyentes gallegos, un año más, deberán revisar si tienen derecho a alguna deducción. Ya sea por nacimiento o adopción de un hijo, o por alquiler de la vivienda habitual, esto puede afectar positivamente al resultado de la declaración.
Esta Campaña de la Renta y Patrimonio hay más de una veintena de deducciones autonómicas que pueden consultarse en este artículo. Estas abarcan diversos ámbitos: desde circunstancias personales y familiares hasta otros conceptos, como la adquisición de libros de texto y material escolar.
Con el objetivo de apoyar a las familias con hijos en edad escolar y favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación obligatoria, el Gobierno gallego ha puesto en marcha una nueva deducción fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por la adquisición de libros de texto y material escolar.
En concreto, los contribuyentes podrán deducir de la cuota íntegra autonómica el 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo para la adquisición de libros de texto, así como de material escolar para educación primaria y educación secundaria obligatoria y educación especial.
"Se entenderá por material escolar el conjunto de medios y recursos fungibles que facilitan la enseñanza y el aprendizaje escolar, tales como cuadernos, lápices o bolígrafos, así como la ropa y el calzado para la materia de educación física", dice la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia.
La deducción tendrá como límite 105 euros por descendiente matriculado. El Gobierno gallego calcula que esta medida beneficiará a "alrededor de 60.000 familias" con un "ahorro de alrededor de 6 millones y medio de euros".
No obstante, para la aplicación de esta deducción se exigirá que la renta per cápita de la unidad familiar sea igual o inferior a 30.000 euros. Asimismo, la acreditación del gasto se realizará mediante la factura detallada de los bienes adquiridos y los justificantes del pago efectuado mediante tarjeta de crédito o débito.
Esta deducción, de hasta 105 euros por hijo, será compatible con cualquier beca o ayuda pública percibida en el periodo impositivo del que se trate que cubra la adquisición de libros de texto y material escolar.
Lista de deducciones autonómicas para la Renta 2025-2026
A continuación, te detallamos la lista completa de deducciones autonómicas que rigen en Galicia para la Declaración de la Renta 2025-2026:
|Por circunstancias personales y familiares
|Relativa a la vivienda habitual
|Por donativos y donaciones
|Otros conceptos deducibles
|Por nacimiento o adopción
|Por alquiler de la vivienda habitual
|Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación tecnológica
|Por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos
|Para familias con 2 hijos o más
|Por inversión en instalaciones de climatización y/o agua caliente en la vivienda habitual, que empleen energías renovables y destinadas exclusivamente al autoconsumo
|Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones en entidades nuevas o de reciente creación
|Por acogimiento familiar de menores
|Por obras de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas o en viviendas unifamiliares
|Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación y su financiación
|Por cuidado de hijos menores
|Por adquisición y rehabilitación de viviendas en los proyectos de aldeas modelo
|Por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión del mercado alternativo bolsista
|Para contribuyentes con discapacidad, de edad igual o superior a 65 años, que precisen ayuda de terceras personas
|Por rehabilitación de bienes inmuebles situados en centros históricos
|Por las ayudas y subvenciones percibidas por personas con diagnóstico de ELA o con sus fenotipos
|Por inversión en empresas que desarrollen actividades agrarias
|Por las ayudas percibidas para las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985
|Por las ayudas y subvenciones recibidas por los deportistas de alto nivel de Galicia
|Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades que realicen determinados proyectos declarados de especial interés público, social o económico
|Por gastos derivados de la adecuación de un inmueble vacío con destino al arrendamiento como vivienda
|Por las subvenciones y/o ayudas obtenidas como consecuencia de los daños causados por los incendios forestales que provocaron la activación del PEIFOGA en Situación 2 ocurridos en Galicia en 2025
|Por adquisición de libros de texto y material escolar