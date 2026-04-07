Confirmado: hasta 105 euros de ahorro en material escolar para las familias gallegas en la Renta 2025-2026

Quedan menos de 24 horas para que arranque la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025. Entre el 8 de abril y el 30 de junio, los contribuyentes gallegos podrán confeccionar las declaraciones de forma online o presencial.

La campaña comenzará justo después de la Semana Santa. Mañana, 8 de abril, se abrirá el plazo para la presentación de las declaraciones a través de Internet y se extenderá hasta el 30 de junio, último día de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2025.

Hasta 105 euros de ahorro por hijo en la Renta 2025-2026

Los contribuyentes gallegos, un año más, deberán revisar si tienen derecho a alguna deducción. Ya sea por nacimiento o adopción de un hijo, o por alquiler de la vivienda habitual, esto puede afectar positivamente al resultado de la declaración.

Esta Campaña de la Renta y Patrimonio hay más de una veintena de deducciones autonómicas que pueden consultarse en este artículo. Estas abarcan diversos ámbitos: desde circunstancias personales y familiares hasta otros conceptos, como la adquisición de libros de texto y material escolar.

Con el objetivo de apoyar a las familias con hijos en edad escolar y favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación obligatoria, el Gobierno gallego ha puesto en marcha una nueva deducción fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por la adquisición de libros de texto y material escolar.

En concreto, los contribuyentes podrán deducir de la cuota íntegra autonómica el 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo para la adquisición de libros de texto, así como de material escolar para educación primaria y educación secundaria obligatoria y educación especial.

"Se entenderá por material escolar el conjunto de medios y recursos fungibles que facilitan la enseñanza y el aprendizaje escolar, tales como cuadernos, lápices o bolígrafos, así como la ropa y el calzado para la materia de educación física", dice la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia.

La deducción tendrá como límite 105 euros por descendiente matriculado. El Gobierno gallego calcula que esta medida beneficiará a "alrededor de 60.000 familias" con un "ahorro de alrededor de 6 millones y medio de euros".

No obstante, para la aplicación de esta deducción se exigirá que la renta per cápita de la unidad familiar sea igual o inferior a 30.000 euros. Asimismo, la acreditación del gasto se realizará mediante la factura detallada de los bienes adquiridos y los justificantes del pago efectuado mediante tarjeta de crédito o débito.

Esta deducción, de hasta 105 euros por hijo, será compatible con cualquier beca o ayuda pública percibida en el periodo impositivo del que se trate que cubra la adquisición de libros de texto y material escolar.

Lista de deducciones autonómicas para la Renta 2025-2026

A continuación, te detallamos la lista completa de deducciones autonómicas que rigen en Galicia para la Declaración de la Renta 2025-2026: