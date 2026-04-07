Un niño en el colegio

Un niño en el colegio Shutterstock

Economía

Confirmado: hasta 105 euros de ahorro en material escolar para las familias gallegas en la Renta 2025-2026

Esta medida beneficiará a "alrededor de 60.000 familias" con un "ahorro de alrededor de 6 millones y medio de euros", según el Gobierno gallego

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Quedan menos de 24 horas para que arranque la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025. Entre el 8 de abril y el 30 de junio, los contribuyentes gallegos podrán confeccionar las declaraciones de forma online o presencial.

Guía de las deducciones del IRPF en Galicia en el ejercicio 2025

La campaña comenzará justo después de la Semana Santa. Mañana, 8 de abril, se abrirá el plazo para la presentación de las declaraciones a través de Internet y se extenderá hasta el 30 de junio, último día de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2025.

Hasta 105 euros de ahorro por hijo en la Renta 2025-2026

Los contribuyentes gallegos, un año más, deberán revisar si tienen derecho a alguna deducción. Ya sea por nacimiento o adopción de un hijo, o por alquiler de la vivienda habitual, esto puede afectar positivamente al resultado de la declaración.

Esta Campaña de la Renta y Patrimonio hay más de una veintena de deducciones autonómicas que pueden consultarse en este artículo. Estas abarcan diversos ámbitos: desde circunstancias personales y familiares hasta otros conceptos, como la adquisición de libros de texto y material escolar.

Con el objetivo de apoyar a las familias con hijos en edad escolar y favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación obligatoria, el Gobierno gallego ha puesto en marcha una nueva deducción fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por la adquisición de libros de texto y material escolar.

En concreto, los contribuyentes podrán deducir de la cuota íntegra autonómica el 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo para la adquisición de libros de texto, así como de material escolar para educación primaria y educación secundaria obligatoria y educación especial.

"Se entenderá por material escolar el conjunto de medios y recursos fungibles que facilitan la enseñanza y el aprendizaje escolar, tales como cuadernos, lápices o bolígrafos, así como la ropa y el calzado para la materia de educación física", dice la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia.

La deducción tendrá como límite 105 euros por descendiente matriculado. El Gobierno gallego calcula que esta medida beneficiará a "alrededor de 60.000 familias" con un "ahorro de alrededor de 6 millones y medio de euros".

No obstante, para la aplicación de esta deducción se exigirá que la renta per cápita de la unidad familiar sea igual o inferior a 30.000 euros. Asimismo, la acreditación del gasto se realizará mediante la factura detallada de los bienes adquiridos y los justificantes del pago efectuado mediante tarjeta de crédito o débito.

Esta deducción, de hasta 105 euros por hijo, será compatible con cualquier beca o ayuda pública percibida en el periodo impositivo del que se trate que cubra la adquisición de libros de texto y material escolar.

Lista de deducciones autonómicas para la Renta 2025-2026

A continuación, te detallamos la lista completa de deducciones autonómicas que rigen en Galicia para la Declaración de la Renta 2025-2026:

Por circunstancias personales y familiares Relativa a la vivienda habitual Por donativos y donaciones Otros conceptos deducibles
Por nacimiento o adopción Por alquiler de la vivienda habitual Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación tecnológica Por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos
Para familias con 2 hijos o más Por inversión en instalaciones de climatización y/o agua caliente en la vivienda habitual, que empleen energías renovables y destinadas exclusivamente al autoconsumo Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones en entidades nuevas o de reciente creación
Por acogimiento familiar de menores Por obras de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas o en viviendas unifamiliares Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación y su financiación
Por cuidado de hijos menores Por adquisición y rehabilitación de viviendas en los proyectos de aldeas modelo Por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión del mercado alternativo bolsista
Para contribuyentes con discapacidad, de edad igual o superior a 65 años, que precisen ayuda de terceras personas Por rehabilitación de bienes inmuebles situados en centros históricos
Por las ayudas y subvenciones percibidas por personas con diagnóstico de ELA o con sus fenotipos Por inversión en empresas que desarrollen actividades agrarias
Por las ayudas percibidas para las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985 Por las ayudas y subvenciones recibidas por los deportistas de alto nivel de Galicia
Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades que realicen determinados proyectos declarados de especial interés público, social o económico
Por gastos derivados de la adecuación de un inmueble vacío con destino al arrendamiento como vivienda
Por las subvenciones y/o ayudas obtenidas como consecuencia de los daños causados por los incendios forestales que provocaron la activación del PEIFOGA en Situación 2 ocurridos en Galicia en 2025
Por adquisición de libros de texto y material escolar