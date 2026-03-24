Zona Franca, Xunta y A Cañiza firman el protocolo para desarrollar el polígono de O Vieiro (Pontevedra)

Conselleira de Economía e Industia, María Jesús Lorenzana; alcalde de A Cañiza, Luis Piña; y delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades Zona Franca de Vigo

A Cañiza (Pontevedra) tendrá su ansiado polígono de O Vieiro. Concello, Xunta y Zona Franca han firmado el protocolo de colaboración para poner en marcha y desarrollar el Parque Empresarial, que tendrá una superficie de 846.531,08 metros cuadrados de suelo industrial.

La firma del convenio ha tenido lugar este martes en la casa consistorial del municipio pontevedrés y ha contado con la presencia del alcalde de A Cañiza, Luis Piña; el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades; y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Como han explicado Xunta y Zona Franca, el Consorcio y el Concello colaborarán en el desarrollo de la implantación y ejecución del proyecto. Por su parte, el gobierno gallego realizó un cambio normativo en la Lei do Solo de Galicia para permitir a la entidad estatal financiar y desarrollar el parque empresarial

En concreto, modificó la Lei de Áreas Empresariais de Galicia para hacer posible que entidades del sector público estatal puedan promover directamente un Plan Estructurante de Ordenación de Solo Empresarial (PEOSE), siempre y cuando el Consello de la Xunta lo declare de Interés Autonómico.

"Estratégico para toda la Eurorregión"

Regades ha señalado que este protocolo acelera el proceso para la puesta en marcha del nuevo polígono: "Es un parque estratégico para toda la Eurorregión y un esfuerzo más de la Zona Franca por fomentar la generación de empleo con el fin de promover el desarrollo económico".

El delegado especial del Estado también ha destacado "la estratégica localización de A Cañiza como enclave empresarial por su conectividad con el área de Vigo, con el puerto, con el interior (O Ribeiro) y el norte de Portugal, al pie de la Autovía A52 en conexión con la meseta".

"La Xunta tenía que estar ahí", ha afirmado Lorenzana, que considera este proyecto una muy buena noticia para A Cañiza, así como para la provincia de Pontevedra y el área de influencia de Vigo. Por su parte, el alcalde ha agradecido la voluntad de las tres administraciones sobre un polígono "que solucionará la creciente demanda de suelo empresarial en el sur de la provincia".