El precio del carburante baja en Vigo: el litro de diésel se sitúa de nuevo por debajo de los dos euros
Tras superar esta cifra de media en las gasolineras de la ciudad desde el miércoles, este domingo en el que ha entrado en vigor la rebaja fiscal del Gobierno, se ha notado el descenso
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Este domingo ha entrado en vigor el plan para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo aprobado por el Gobierno central y el precio de la gasolina ha visto reducido su precio en Vigo.
Si desde el pasado miércoles el precio medio del diésel se situaba por encima de los 2 euros, este domingo las gasolineras han mostrado un marcado descenso; la prueba es que sólo dos estaciones de servicio ofrecen hoy el gasóleo normal por encima de este precio.
Según Geoportal, que recoge los precios actualizados del combustible, son dos estaciones de Repsol las más caras de la ciudad. La situada en Beiramar, 53, con 2,089 euros el litro, y la de la Plaza de España, con 2,029.
Por su parte, las estaciones de Petroprix y Plenoil son las que ofrecen el diésel a menor precio, 1,649 euros el litro.
Con esta rebaja del IVA del 21 al 10% que contempla el decreto del Gobierno, los precios descenderán 30 céntimos el litro de gasolina y 23 céntimos el de diésel.