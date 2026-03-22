El precio del carburante baja en Vigo: el litro de diésel se sitúa de nuevo por debajo de los dos euros

El precio del carburante baja en Vigo: el diésel se sitúa de nuevo por debajo de los dos euros el litro Google Maps

Este domingo ha entrado en vigor el plan para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo aprobado por el Gobierno central y el precio de la gasolina ha visto reducido su precio en Vigo.

Si desde el pasado miércoles el precio medio del diésel se situaba por encima de los 2 euros, este domingo las gasolineras han mostrado un marcado descenso; la prueba es que sólo dos estaciones de servicio ofrecen hoy el gasóleo normal por encima de este precio.

Según Geoportal, que recoge los precios actualizados del combustible, son dos estaciones de Repsol las más caras de la ciudad. La situada en Beiramar, 53, con 2,089 euros el litro, y la de la Plaza de España, con 2,029.

Por su parte, las estaciones de Petroprix y Plenoil son las que ofrecen el diésel a menor precio, 1,649 euros el litro.

Con esta rebaja del IVA del 21 al 10% que contempla el decreto del Gobierno, los precios descenderán 30 céntimos el litro de gasolina y 23 céntimos el de diésel.