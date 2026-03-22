Entra en vigor: ayudas de hasta 17.000 euros para contratar personas de forma indefinida

Desde el pasado 17 de febrero, la Xunta de Galicia ha abierto el plazo para solicitar una subvención destinada a fomentar la contratación por cuenta ajena en empresas y entidades sin ánimo de lucro de personas desempleadas, con especial atención a aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

Se trata del programa Galicia Suma Talento: Emprégate, dirigido a empresas, personas trabajadoras autónomas, sociedades civiles, comunidades de bienes y entidades sin ánimo de lucro con centros de trabajo en Galicia. El plazo de solicitud está abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

Ayudas de hasta 17.000 euros por cada persona contratada con carácter indefinido

La subvención tiene como objetivo fomentar la contratación por cuenta ajena. La cuantía máxima por cada persona contratada de manera indefinida puede alcanzar los 17.000 euros, tal y como se indica en el Diario Oficial de Galicia (DOG), variando según el perfil contratado y los incentivos que pudieran sumarse.

Persona joven : 6.000 euros

: 6.000 euros Mujer víctima de violencia de género ; víctima de trata de seres humanos; mujer con hijo/s menor/es de 3 años desempleada/s de larga duración o inactiva en los últimos 3 años: 10.000 euros

; víctima de trata de seres humanos; mujer con hijo/s menor/es de 3 años desempleada/s de larga duración o inactiva en los últimos 3 años: 10.000 euros Mujeres en ocupaciones masculinizadas: 10.000 euros

Persona parada de larga duración : 6.000 euros

: 6.000 euros Persona de 52 años o más : 6.000 euros

: 6.000 euros Persona emigrante retornada o persona extranjera : 6.000 euros

: 6.000 euros Persona con discapacidad o en riesgo o situación de exclusión social : 10.000 euros

: 10.000 euros Personas desempleadas que en los últimos 2 años hayan finalizado y hayan superado la formación conducente a la obtención de un certificado profesional en el marco de acciones de AFD o de talleres de empleo, y personas desempleadas que en los últimos 2 años hayan finalizado un Programa Integrado de Empleo: 10.000 euros

que en los últimos 2 años hayan finalizado y hayan superado la formación conducente a la obtención de un certificado profesional en el marco de acciones de AFD o de talleres de empleo, y personas desempleadas que en los últimos 2 años hayan finalizado un Programa Integrado de Empleo: 10.000 euros Personas desempleadas que hayan desarrollado contratos formativos al amparo del programa de primera experiencia profesional en los 2 años previos a la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia: 10.000 euros

A su vez, estas ayudas están destinadas a los contratos realizados entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, ambas fechas incluidas. Los incentivos se articulan en cinco modalidades:

Incentivos a la contratación indefinida inicial de personas desempleadas (cifras anteriores)

(cifras anteriores) Incentivos al incremento de jornada de las contrataciones indefinidas , de tiempo parcial a tiempo completo: 2.000 euros. Si el incremento es a una persona con discapacidad el incentivo es de 3.000 euros

, de tiempo parcial a tiempo completo: 2.000 euros. Si el incremento es a una persona con discapacidad el incentivo es de 3.000 euros Incentivos al incremento de la duración anual de los contratos fijo-discontinuos a un mínimo de 9 meses : 4.000 euros

: 4.000 euros Ayudas para la adaptación de puestos de trabajo de personas con discapacidad: 1.000 euros

de personas con discapacidad: 1.000 euros Transformación de contratos formativos subvencionados con cargo al programa de primera experiencia profesional, en los 2 años previos a la publicación de este orden en el Diario Oficial de Galicia, en contratos indefinidos: 5.000 euros

¿Quién puede beneficiarse de esta ayuda?

Podrán beneficiarse de estas ayudas todas las personas empleadoras y empresas con centros de trabajo en Galicia, independientemente de su forma jurídica, incluidas personas autónomas, sociedades civiles y comunidades de bienes, incluso sin personalidad jurídica.

También pueden acceder los centros especiales de empleo (excepto para contratos con personas con discapacidad) y las empresas de inserción laboral (excepto para contratos con personas en riesgo o situación de exclusión social).