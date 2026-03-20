Vigo supera la media gallega de renta, pero se queda en la parte baja entre las grandes ciudades

La renta disponible bruta por habitante en Vigo se situó en 20.061 euros en 2023, por encima de la media gallega, que fue de 18.534 euros. Eso deja a la ciudad olívica 1.527 euros por encima del promedio de Galicia, un diferencial del 8,2%, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). El organismo precisa además que el dato gallego de 2023 es de avance y que los municipales son provisionales.

Sin embargo, el buen comportamiento de Vigo frente al conjunto de Galicia no le alcanza para situarse en cabeza entre las siete grandes ciudades gallegas. En 2023, A Coruña encabezó este grupo con 24.327 euros por habitante, seguida de Santiago de Compostela, con 23.581; Ourense, con 21.546; Lugo, con 20.985; y Pontevedra, con 20.795. Vigo, con 20.061 euros, quedó por delante únicamente de Ferrol, que registró 18.354.

Así, la distancia con el resto de las ciudades es clara. Vigo queda 4.266 euros por debajo de A Coruña, 3.520 de Santiago, 1.485 de Ourense, 924 de Lugo y 734 de Pontevedra. A pesar de que la ciudad olívica mejora la media gallega, pierde posiciones en cuanto se la compara con el resto de capitales urbanas gallegas.

Dentro de la provincia de Pontevedra, Vigo tampoco aparece en cabeza. Entre los municipios pontevedreses con mayor renta disponible bruta por habitante figuran Nigrán, con 22.994 euros; Pontevedra, con 20.795; y Baiona, con 20.167. La ciudad olívica iría en cuarto lugar y se sitúa muy cerca de Poio, con 19.998 euros.