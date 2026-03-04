El banco marisquero de Campelo, en la ría de Pontevedra, menos afectado por la bajaa de salinidad

La bajada de salinidad de la ría de Pontevedra tras las intensas precipitaciones de los últimos meses podría no haber afectado al ecosistema del banco marisquero de Campelo. Los mariscadores y mariscadoras de la zona han podido retomar parcialmente el trabajo.

A estas conclusiones han llegado los propios mariscadores que trabajan la zona y los técnicos que realizan las tareas de muestreo. A pesar de ello, la titular de Mar, Marta Villaverde, ha insistido en la necesidad de actuar "con prudencia" hasta contar con los resultados definitivos de los análisis científicos.

La conselleira, según informa Europa Press, se ha trasladado este miércoles a este banco marisquero y al de Combarro para supervisar el trabajo que realizan los técnicos, que ya han realizado más de la mitad de las tomas de muestra programadas.

En la jornada de este miércoles, la actividad extractiva en Campelo se ha desarrollado con topes de captura de 5 kilogramos de almeja japonesa y medio kilo de almeja fina por persona, lo que ha permitido retomar parcialmente el trabajo.