Uno de los buques ro-ro más grandes y ecológicos del mundo hace escala en Vigo

El Puerto de Vigo ha recibido este miércoles la escala inaugural de uno de los buques ro-ro —aquellos encargados del transporte de cargamento rodado, como automóviles— más grandes y ecológicos del mundo. Según la Autoridad Portuaria de Vigo, el "Höegh Moonlight" marca un antes y un después en la descarbonización del transporte marítimo.

El buque cuenta con 199,92 metros de eslora y capacidad para transportar hasta 9.100 vehículos. Sin embargo, lo que diferencia al “Höegh Moonlight” de otras embarcaciones es su preparación técnica: está capacitado para operar con amoníaco, eliminando emisiones de carbono.

Además, puede conectarse a la red eléctrica de tierra durante sus operaciones portuarias, apagando sus motores auxiliares por completo gracias a su tecnología OPS (Onshore Power Supply). Sus 14 cubiertas reforzadas permiten la carga de vehículos eléctricos en todos los niveles, optimizando su logística.

El buque fue construido por China Merchants Heavy Industry (CMHI) y bajo pabellón noruego y es el sexto de la Clase Aurora de los doce que está fabricando Höegh Autoliners. Actualmente, seis ya están operativos, con el séptimo y el octavo previstos para entregar durante este 2026. Se espera que el noveno entre en servicio en julio de 2027 y será el primer buque del mundo propulsado íntegramente por amoníaco.

"Tras su paso por el puerto inglés de Southampton, el Moonlight ha demostrado en Vigo que la digitalización de última generación y la seguridad marítima son ya una realidad tangible en las rutas comerciales internacionales", indica en una nota de prensa la Autoridad Portuaria (APV).

El Puerto de Vigo, un "aliado estratégico"

Durante el acto de bienvenida, el presidente de la APV, Carlos Botana, ha destacado que la llegada del "Höegh Moonlight" es el ejemplo de que "el Puerto de Vigo es un aliado estratégico para las navieras que apuestan por la sostenibilidad". "No solo somos un punto de carga y descarga, sino un nodo tecnológico preparado para acoger los buques más limpios del planeta", ha indicado.

"El Puerto de Vigo se está convirtiendo en el puerto de los grandes buques y en el puerto de los buques ecológicos", ha enfatizado Botana, quien ha añadido que "este hito refuerza nuestro compromiso con el objetivo de Puerto Verde". El objetivo es que el crecimiento de la ciudad "vaya de la mano con el respeto absoluto a nuestro entorno marino".