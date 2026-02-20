Eloy García, nuevo presidente de la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo

La Federación de Usuarios del Puerto de Vigo (FUPV) ha nombrado a Eloy García Alvariza, presidente de Conxemar, como nuevo presidente de la entidad tras la Asamblea General celebrada el 18 de febrero, en la que también se renovó la Junta Directiva.

El nuevo equipo queda integrado por Javier Touza (ARVI) como vicepresidente, Ramón Alonso (Asetranspo) como secretario y Enrique Mallón (Asime) como tesorero. El presidente saliente, Enrique Mallón, que ha liderado la Federación durante los últimos ocho años, destacó "el honor" de presidir una entidad con "amplia representatividad" y aseguró que seguirá colaborando desde la Junta para impulsar iniciativas en favor de la comunidad portuaria.

En su primera intervención, García subrayó el papel de la FUPV como interlocutor de referencia de los usuarios del puerto y recordó que la Federación agrupa a las principales organizaciones empresariales vinculadas a su actividad, con cerca de 600 empresas y más de 30.000 empleos directos e indirectos.

Entre los retos abordados en la Asamblea, la Federación destacó el desarrollo del Plan de Usos del Puerto (DEUP), la mejora de la conectividad ferroviaria e intermodal, la reforma de la Ley General de Puertos y el impulso de infraestructuras como el túnel de Beiramar, apelando al consenso institucional para garantizar la continuidad y el crecimiento de la actividad económica y logística.

La FUPV valoró positivamente la evolución del Puerto de Vigo, que cerró el último ejercicio con más de 5,5 millones de toneladas de tráfico total (+1,16%), y reclamó avances para asegurar su competitividad a largo plazo, incluyendo una conexión ferroviaria plenamente operativa y el desarrollo de la Plisan.

En el ámbito normativo, insistió en que la reforma de la Ley de Puertos incorpore a las federaciones de usuarios en los consejos de administración de las autoridades portuarias y reiteró la reivindicación para que Vigo sea reconocido como puerto nodal, clave para reforzar su posicionamiento y el acceso a financiación europea.

La Asamblea abordó asimismo la necesidad de coordinación institucional en proyectos puerto-ciudad y la preocupación por el descenso del consumo de pescado, proponiendo campañas de sensibilización público-privadas.